Водянова вместе с Арно сходила на прогулку с младшими детьми от бывшего мужа

38-летняя Наталья Водянова поделилась свежим отчётным снимком семейной прогулки. Модель провела уикенд в компании жениха Антуана Арно и младших детей от бывшего супруга Джастина Портмана. Примечательно, что французскому бизнесмену не только удалось покорить сердце русской манекенщицы, но и произвести приятное впечатление на ее наследников. Возлюбленный Натальи с легкостью нашел общий язык с отпрысками своей второй половинки.
На прогулку звездная мама взяла с собой тринадцатилетнюю Неву и двенадцатилетнего Виктора. У знаменитость также есть уже взрослый 18-летний сын Лукас. К слову, в отношениях с Антуаном Арно у Водяновой появились еще два малыша: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. В одном из интервью Наталья призналась, что еще во время первой беременности она значительно прибавила в весе. Будущая мамочка не ограничивала себя в еде. Однако после родов Водяновой далось вернуть прежнюю форму. При этом девушка не стала скрывать, что очень сильно похудела. И это несмотря на то, что Наталья не предпринимала для этого никаких особых действий. Благодаря тому, что модель вернулась к дородовым параметрам, она сумела вернуться на подиум.
«Да, есть страх. Да, есть изоляция. Но, говорят в Ухане после стольких лет шума снова можно услышать пение птиц. Говорят, что после нескольких недель наступила тишины… Во всем мире люди просыпаются в новой реальности, осознавая, что действительно имеет значение. Любить! Поэтому мы молимся и помним… Не должно быть одиночества. Скоро весна, и нас всегда охватывает любовь. Откройте свою душу», — отметила Наталья.