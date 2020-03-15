Водянова вместе с Арно сходила на прогулку с младшими детьми от бывшего мужа

38-летняя Наталья Водянова поделилась свежим отчётным снимком семейной прогулки. Модель провела уикенд в компании жениха Антуана Арно и младших детей от бывшего супруга Джастина Портмана. Примечательно, что французскому бизнесмену не только удалось покорить сердце русской манекенщицы, но и произвести приятное впечатление на ее наследников. Возлюбленный Натальи с легкостью нашел общий язык с отпрысками своей второй половинки.

На прогулку звездная мама взяла с собой тринадцатилетнюю Неву и двенадцатилетнего Виктора. У знаменитость также есть уже взрослый 18-летний сын Лукас. К слову, в отношениях с Антуаном Арно у Водяновой появились еще два малыша: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. В одном из интервью Наталья призналась, что еще во время первой беременности она значительно прибавила в весе. Будущая мамочка не ограничивала себя в еде. Однако после родов Водяновой далось вернуть прежнюю форму. При этом девушка не стала скрывать, что очень сильно похудела. И это несмотря на то, что Наталья не предпринимала для этого никаких особых действий. Благодаря тому, что модель вернулась к дородовым параметрам, она сумела вернуться на подиум.