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Водянова с 18-летним сыном Лукасом в париках украсили обложку глянцевого журнала

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно на личной страничке в Instagram поделилась свежим студийным фото.

Водянова с 18-летним сыном Лукасом в париках украсили обложку глянцевого журнала
Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочкой Невой (Фото: Instagram.com/natasupernova)

38-летняя Наталья Водянова на личной страничке микроблога опубликовала свежий студийный снимок. Примечательно, что в кадре российская модель позировала вместе с первенцем от британского аристократа Джастина Портмана. Сына Лукаса манекенщица родила в 19 лет. Вместе с наследником знаменитость приняла участие в свежей фотосессии, украсив обложку одного из глянцевых журналов.

Перед объективом фотокамеры Наталья и Лукас предстали в париках. Так, избранница французского бизнесмена Антуана Арно отдала предпочтение коротким локонам, а ее старший сын, наоборот, длинным волосам.

Еще 28 февраля Водянова отметила день рождения. Нынешний возлюбленный Натальи поздравил именинницу с 38-летием, признавшись, что он считает свою вторую половинку самой лучшей и красивой женщиной в мире. Не так давно влюбленные обручились. Арно подарил матери своих двоих сыновей заветное кольцо. В отношениях с Антуаном модель родила младших отпрысков: звездная мама пока еще не показывала широкой публике личика пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

От Портмана, помимо 18-летнего сына Лукаса, у Натальи подрастает тринадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний сын Виктор. По словам модели, за время первой беременности она значительно прибавила в весе. Однако после родов с легкостью пришла в привычную форму, что помогло ей вернуться в модельный бизнес и на подиум.

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