«Самая красивая женщина в мире»: Антуан Арно признался Водяновой в чувствах

Французский предприниматель Антуан Арно поздравил избранницу с днем рождения. 28 февраля Наталья Водянова отмечает свое 38-летие. На личной страничке в Instagram возлюбленный российской супермодели назвал именинницу самой лучшей и самой красивой женщиной в мире.

Признавшись манекенщице в чувствах, бизнесмен подметил, что впереди у них много лет любви, веселья и счастья. При этом Антуан отдает себе отчет в том, что наряду с радостными событиями их могут ждать и менее приятные моменты. Но все тяготы судьбы они перенесут вместе, продолжая делать это мир немного лучше с каждым днем.

Напомним, в союзе с французским предпринимателем Наталья родила двоих наследников. Так, пара воспитывает пятилетнего Максима и трехлетнего Романа. На момент знакомства с Антуаном Водянова уже была многодетной мамой.

От предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом знаменитость обзавелась тремя отпрысками: первенец модели — сын Лукас — в свои 18 лет увлекается модой, тринадцатилетняя Нева вместе со звездной мамой принимает участие в рекламных кампаниях. И только двенадцатилетний Виктор крайне редко появляется на публике.