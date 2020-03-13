«Стараемся не поддаваться панике»: звезды высказались о распространении коронавируса в мире

Вспышка коронавируса «навела шороху» не только среди простых людей, но и в сообществе знаменитостей. Многие звезды вынуждены были отменить или перенести свои концерты, что, разумеется, негативно скажется на их заработках.

Наш корреспондент обзвонила популярных личностей и узнала — как повлиял коронавирус на их концертную деятельность, какие еще изменения в связи с этим произошли в их жизни?

Директор Ольги Бузовой — Антон Богословский: «Все идет по плану»

— У нас все гастроли идут по плану, без изменений. Зарубежные гастроли планируются только в сентябре, пока ездим по России. Еще в конце мая планируется концерт в Германии, в Дюссельдорфе. Но это все еще нескоро. Ждем пока.

Прохор Шаляпин: «Ничего страшного нет»

— Я коронавируса не боюсь совершенно. От коронавируса в моем возрасте не умирают! Это обыкновенный грипп. Если даже я заболею сейчас коронавирусом – я не умру. То есть это будет тяжелый грипп, но, я уверен, мой иммунитет с ним справится, и большинства людей – тоже. Ученые выяснили – смертность составляет всего 2%, и умирают, в основном, пожилые люди. Этот страх перед коронавирусом сильно преувеличен, у нас огромное количество болезней, от которых умирают в сотни раз больше людей.

Я хожу в медицинской маске – но только для того, чтобы меня не узнавали. В Москве отменяют сейчас массовые мероприятия, но это такая глупость… А куда девать метро, троллейбусы, автобусы? Кинотеатры, торговые центры? Не закрывать же город на карантин. Наоборот, люди должны веселиться, развлекаться, наслаждаться жизнью. Я считаю, ничего страшного в коронавирусе нет. Мы обязательно его переживем!

Эдгард Запашный: «Это подтверждение того, что человечество легко может вымереть»

— Нет, я лично не пострадал от коронавируса. Я вчера устроил собрание всего коллектива, а это около 600 человек, напомнил людям о мерах предосторожности. Мы принимаем профилактические меры, врачи регулярно измеряют нам температуру. Антисептики я расставил по всему цирку, чтобы люди обрабатывали руки… В мае у нас будет запланированная пауза в работе, я порекомендовал своим сотрудникам не выезжать за рубеж в этот период.

Зрители в нашем цирке ведут себя адекватно. В масках на представлениях не сидят. Так что все спокойно. Стараемся не поддаваться панике. Лично я не знаком ни с одним заболевшим коронавирусом. А вообще этот вирус – лишнее подтверждение того, насколько человечество слабо, как легко мы можем просто вымереть.

Иосиф Пригожин, продюсер: «Некоторые относятся к проблеме с неуместным юмором»

— Гастроли Валерии из-за коронавируса отменять не пришлось. Что-то перенесли – ведь ВОЗ объявила пандемию. Я считаю, к таким вещам надо относиться серьезно, а не поверхностно. А некоторые относятся к коронавирусу с неуместным юмором. Я не вижу здесь никакого юмора. Наверняка подобные вещи существуют, они действительно опасны. Проблема этого вируса в том, что первая стадия болезни протекает бессимптомно. А когда человек спохватывается – уже поздно.

А вообще, мы все сейчас меняем свои планы. Вынужденные каникулы – назовем это так. Стараемся лишний раз никуда не выходить, не находиться в толпе. Не вижу смысла в неоправданном риске.

Алексей Чумаков отменил концерты, а Маргарита Суханкина и Ирина Нельсон решили продолжать

По некоторым данным, отменил свои гастроли певец Алексей Чумаков. Как пояснила журналистам его директор, артист решил сделать перерыв в концертной деятельности для того, чтобы обезопасить людей, чтобы дать им возможность уберечься от вируса. Возобновить выступления Чумаков планирует не раньше конца апреля.

Красавица блондинка Ирина Нельсон, солистка группы «Рефлекс», невзирая на обеспокоенность ситуацией, решила все же не отменять свои концерты – они, как и планировалось, пройдут в России и Казахстане.

И Маргариту Суханкину коронавирусу не напугать – певица, хоть и приготовила для безопасности своего коллектива медицинские маски, антисептик и другие способы защиты от вируса, не стала отменять намеченные шоу в разных городах. Суханкина призналась в интервью, что в аэропортах и на вокзалах старается находиться только в маске, при этом каждый час меняет ее на новую. Певица посоветовала всем повышать иммунитет с помощью витамина С и тщательно следить за гигиеной.

Алена Кравец: «Теперь никто не целуется»

— Да, повлиял. Я отменила несколько выступлений – концерт в Дубае, например, в Минске… Мой директор отговорил меня ехать, решили подождать пока. И я заметила – когда приезжаю на съемки, на какие-то программы, все проявляют осторожность, не целуются, держатся немножко особняком, часто бегают мыть руки, пользуются дезинфицирующими средствами.

У меня дочка приболела, а в их классе девочка приехала из Италии. Температуру мы уже сбили, но все равно сильно беспокоимся. Я слышала от знакомых, что врачи «скорой», если подозревают коронавирус, сразу отвозят в инфекционное отделение, чуть ли не принудительно.

А вообще – все у нас в головах. Чем больше будем себя накручивать, тем хуже. Надо, конечно, принимать меры безопасности, соблюдать гигиену, но не перегибать палку. Хотя… Масочки гламурные я себе все-таки сделала – чтобы быть красивой и здоровой. Желаю всем читателям здоровья!

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