«Эпидемии коронавируса на территории РФ не избежать»: доктор Утин об особенностях заболевания

В связи с масштабным ростом числа заболевших китайским вирусом COVID-19 12 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса на планете. Действительно, опасная зараза распространилась уже по всему миру, больше всего сейчас страдает Италия – она лидирует среди стран по числу летальных исходов среди населения. Чтобы российские граждане знали больше о высокозаразном вирусе – предупрежден, значит вооружен, — главный врач клиники SMART CheckUp Алексей Утин, известный в блогосфере как Доктор Утин, снял почти 20-минутный видеоликбез на животрепещущую тему.

Блогер объяснил, почему коронавирус по планете расползается так стремительно. Причин здесь несколько. У данного штамма довольно длительный инкубационный период – от 2 до 14 дней, в среднем 5-6 дней. Поэтому человек, контактировавший с переносчиком, может долгое время не ощущать никаких симптомов и за этот срок пообщаться с большим числом людей. Плюс открытые границы – люди стали гораздо больше путешествовать благодаря глобализации.

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Кроме того, специалист предупредил о том, что в скором времени ситуация с коронавирусом на территории нашей страны ухудшится:

«Наличие непосредственной границы с Китаем, длительное авиасообщение с ним после начала эпидемии, невысокая распространенность диагностических тестов до самого последнего времени на территории России заставляет предположить, что эпидемии коронавируса на территории РФ не избежать», — объяснил врач.

Доктор объяснил, что специфической лекарственной терапии от коронавируса не существует. Заболевшим назначают симптоматическое лечение. Появления вакцины, по мнению эксперта, следует ожидать только в конце года или даже в начале следующего. И то, специалист считает, что ее эффективность будет низкой – вирусы очень быстро мутируют. А вот симптомы очень схожи с признаками обычного ОРВИ. И если вы заподозрили у себя коронавирус, врач советует не паниковать:

«Пейте больше жидкости и сидите дома. Не ходите на работу!» — призвал доктор.

А если вдруг заметите ухудшение, то вызывайте врача на дом. Только не забудьте предупредить его, что подозреваете у себя коронавирус. Главное – без паники.

Справка Teleprogramma.pro:

Алексей Утин — кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, главный врач клиники SMART CheckUp. В 2002 году с отличием окончил Ульяновский государственный университет, медицинский факультет, через два года — клиническую ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии в НЦССХ им А.Н. Бакулева РАМН. C 2010 по 2012 гг. был завлабораторией сосудистого шва НМХЦ им. Н.И. Пирогова, в 2012-2017 гг. — заведующий отделением неинвазивной реваскуляризации миокарда Центра патологии органов кровообращения.