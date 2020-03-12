«Не можем рисковать»: Слуцкая огорчена переносом чемпионата мира по фигурному катанию

Международное соревнование должно было стартовать уже на грядущей неделе, но состоится осенью.

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая огорчена переносом Чемпионата мира по фигурному катанию. Ранее власти Канады приняли решение передвинуть международное соревнование из-за пандемии коронавируса: на сегодняшний день в стране заболели 7 человек. Старт событию должен был быть дан уже 18 марта, но из-за внештатной ситуации чемпионат передвинут на конец 2020 года.

Порталу Teleprogramma.pro Слуцкая рассказала, что смирилась с доводами канадцев, однако она, как бывшая спортсменка, боится, что соревнование отложат «в долгий ящик».

«По всему миру сложилась такая страшная для населения ситуация, поэтому мы, безусловно, не можем рисковать и должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше. Конечно, спортсменам будет крайне сложно принять перенос чемпионата на осень, ведь в таком случае им предстоит перевернуть всю свою подготовку, к которой организм был готов», — пояснила она.

Слуцкая также отметила, что многим фигуристам, скорее всего, придется пожертвовать отпусками, которые запланированы на конец мая. В начале июня спортсменов уже ожидает новый сезон.

«Я думаю, что раз в мире такая страшная пандемия, то нужно следовать указаниям специалистов, которые не хотят допустить распространения вируса», — резюмировала Слуцкая.