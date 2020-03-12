«Не можем рисковать»: Слуцкая огорчена переносом чемпионата мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая огорчена переносом Чемпионата мира по фигурному катанию. Ранее власти Канады приняли решение передвинуть международное соревнование из-за пандемии коронавируса: на сегодняшний день в стране заболели 7 человек. Старт событию должен был быть дан уже 18 марта, но из-за внештатной ситуации чемпионат передвинут на конец 2020 года.
Порталу Teleprogramma.pro Слуцкая рассказала, что смирилась с доводами канадцев, однако она, как бывшая спортсменка, боится, что соревнование отложат «в долгий ящик».
«По всему миру сложилась такая страшная для населения ситуация, поэтому мы, безусловно, не можем рисковать и должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше. Конечно, спортсменам будет крайне сложно принять перенос чемпионата на осень, ведь в таком случае им предстоит перевернуть всю свою подготовку, к которой организм был готов», — пояснила она.
Слуцкая также отметила, что многим фигуристам, скорее всего, придется пожертвовать отпусками, которые запланированы на конец мая. В начале июня спортсменов уже ожидает новый сезон.
«Я думаю, что раз в мире такая страшная пандемия, то нужно следовать указаниям специалистов, которые не хотят допустить распространения вируса», — резюмировала Слуцкая.