«Нью-Йорк, Нью-Йорк»: почему экс-жена Александра Гордона может снова в него влюбиться

20 февраля свой день рождения празднует один из самых заметных и неоднозначных телеведущих – Александр Гордон.

В последнее время широкий резонанс вызвал новый проект с участием Александра Гордона и Ксении Собчак – телешоу «Док-ток».

Екатерина Гордон: «Я влюбилась в Гордона после программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

Наш корреспондент позвонила телеведущей, юристу и журналистке Екатерине Гордон, бывшей жене ведущего, с вопросом – как долго, по ее мнению, продержится этот проект на телеэкранах, нравится ли ей самой то, чем сейчас занимается Александр?

— Давайте я абстрактно отвечу, — предложила Екатерина. – Я Саше желаю того, чего у него на данный момент нет, а именно – интересного телевизионного проекта. Это все, что я могу вам сказать по этому поводу.

Мы не могли не задать Екатерине и другой вопрос: как она считает, получится ли совместная работа Александра Гордона и Ксении Собчак? Не секрет, что оба эти ведущих отличаются сильным независимым характером, а две такие личности на одном проекте, возможно, представляют собой взрывоопасную смесь. Екатерина ответила уклончиво:

— В силу корпоративной этики, как постоянный соведущий программы «Модный приговор» (я там выступаю защитницей женщин), не могу комментировать проекты Первого канала. И не хочу.

Могу сказать только одно: для меня расцвет эпохи Гордона – это, безусловно, «Красный квадрат» на НТВ («Красный квадрат» — телекомпания, в которой работал Александр Гордон: был ведущим программ «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «За и против» и других. — Прим. ред.).

И еще — лучшая программа, после которой, например, я в него влюбилась, — это «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И слава Богу, что он не делает таких программ больше, а то мне пришлось бы влюбиться в него еще раз, а говорят, он снова женат.

Гордон в детстве мечтал стать милиционером

О характере и личной жизни популярного телеведущего ходят легенды. Сам же он – достаточно закрытый человек и не любит вмешательства в свою частную жизнь. Однако некоторые интересные факты об Александре Гордоне можно найти в открытом доступе.

Например, знали ли вы, что в детстве он увлекался кукольным театром? Мальчик давал кукольные спектакли, на которые с удовольствием приходили зрители.

А еще он мечтал стать или милиционером, или режиссером. Определенность выбора профессии пришла позднее, уже к моменту окончания школы.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк»

Публицистическую программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк», о которой говорила Екатерина, Александр делал для российского канала ТВ-6, живя в США. Туда он вместе с родителями уехал вскоре после окончания Щукинского театрального училища, и первое время молодому актеру пришлось работать и электриком, и специалистом по кондиционерам, и пиццу готовить.

Впрочем, довольно быстро Гордон нашел на чужбине свое место – он стал телеведущим на одном из русскоязычных каналов, затем основал собственную телекомпанию…

Программа «Нью-Йорк, Нью-Йорк», показывающая жизнь простых американцев «изнутри», быстро стала популярной в России.

Вообще, американский опыт сослужил Гордону хорошую службу: вернувшись в Россию, он буквально фонтанировал идеями, создал множество интересных телепроектов, снял 5 фильмов. В его копилке – 5 престижных телевизионных наград ТЭФИ.

Мы поздравляем Александра Гордона с днем рождения, желаем новых интересных проектов, в которых смогут раскрыться все грани его таланта!