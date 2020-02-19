«Ребенок может быть от кого угодно»: в эфире «Док-Ток» прозвучала версия о сыне Воеводиной

Второй вечер подряд на Первом канале Ксения Собчак вместе с экспертами в эфире шоу «Док-Ток» обсуждала историю русской Золушки, которая вышла замуж за короля. Однако, хэппи-энда у этой восточной сказки не оказалось. Развод случился внезапно – причем, по словам экс-возлюбленной правителя Малайзии Оксаны Воеводиной, причина тому – другая женщина:

«До меня он был женат на женщине из Чехии, и они жили в Праге. Случился кризис в отношениях, и он нашел там вторую, и женился. Была еще одна, ее зовут Жанна. И Маркета, которая разлучила их. После этого он расстался с Маркетой, а с Жанной уже не стал жить», — поделилась деталями личной жизни своего бывшего супруга Оксана.

И как раз Жанна назвала себя первой женой короля. В эфире программы были продемонстрированы точно такие же брачные документы, как у Воеводиной, свидетельствующие о том, что девушка – первая и главная супруга правителя.

А вот подданные короля уверены – причина разрыва отношений с русской женой совсем в другом. Были показаны кадры интервью с жителями королевства, которые не просто знают о браке своего правителя с русской, но и указывают на то, почему они уже не вместе:

«Писали, что султан сомневается, что ребенок от него, и не хочет проводить тест ДНК. Наверняка у него есть на то причины, о которых мы не знаем», «Я считаю, что Оксана могла изменить султану, ее образ жизни не нравится нам. В Фейсбуке все писали, что у нее есть отношения с другим мужчиной. Султан жил далеко от нее, поэтому ребенок может быть от кого угодно. Из-за этого султан и не признает его», — высказали свое предположение в эфире Первого канала малазийки.

Сама Оксана посмеялась над этими домыслами. Но подтвердила: в любой момент она готова провести своему сыну тест на отцовство. Только вот король никак не выходит на связь.