Менеджер певицы МакSим: «Ее беспокоят головные боли, бессонница, болят ноги»

В минувшие выходные поклонники певицы МакSим – Марины Абросимовой (по матери – Максимовой) – были расстроены известием о том, что она прекращает концертную деятельность.

Об этом сообщила в своем Instagram менеджер Марины – Маргарита Соколова. Она напомнила о том, что в 2019 году певица получила множественные травмы в результате ДТП. По всей видимости, здоровье певицы оказалось не на шутку расстроенным в результате этого происшествия: ведь ушибы были достаточно сильными, пострадал позвоночник.

Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы Максим: «Пока проводятся обследования»

Мы дозвонились до Маргариты Соколовой и попросили уточнить: как сейчас обстоят дела со здоровьем МакSим, где она находится – в больнице или дома?

«Она сейчас находится в больнице. В обычной палате, не в реанимации», — ответила Маргарита.

На вопрос, что именно случилось, менеджер ответила уклончиво:

«Даже терапевты при симптомах простуды у человека затрудняются сказать, что это – грипп, или вирус, или еще что-то. Есть вещи, которые очень сложно определить. Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз. В данный момент не могу сказать ничего конкретного, пока непонятно, что происходит».

Наш корреспондент спросила, какие все-таки симптомы наблюдаются в настоящий момент у Марины.

«Ее беспокоят головные боли, бессонница. Болят ноги», — сказала менеджер певицы.

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Дети находятся под присмотром няни

Известно, что Марина на сегодняшний день не замужем, однако у нее есть двое детей – десятилетняя Саша от брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым и пятилетняя Маша (ее отцом называют бизнесмена Антона Петрова). Как рассказала нам Маргарита Соколова, дети певицы находятся под присмотром няни.

Напомним, на днях было объявлено о том, что МакSим уходит в бессрочный отпуск в связи со здоровьем и что все запланированные концерты и мероприятия с ее участием отменяются. Врачи определяют здоровье певицы как «состояние средней тяжести» и проводят соответствующее обследование.

Менеджер певицы Маргарита Соколова подчеркнула: речь не идет об экстренной госпитализации, обследование и лечение были запланированы, так как Марина уже давно чувствовала ухудшение самочувствия.

Предполагается, что лечение и восстановление займет 6-8 месяцев, в это время не будет никаких концертов и интервью. Возможно, по истечении этого срока МакSим вернется на сцену, — все будет зависеть от состояния ее здоровья.

Мы желаем Марине скорейшего выздоровления и надеемся, что состояние здоровья позволит ей через непродолжительное время вновь радовать своих поклонников творчеством.