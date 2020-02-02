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36-летняя МакSим попала в больницу в состоянии средней степени тяжести

Помощница артистки Маргарита Соколова сообщила о том, что поп-исполнительница решила взять бессрочный отпуск.

36-летняя МакSим попала в больницу в состоянии средней степени тяжести
МакSим (Фото: Globallookpress.com)

Представительница певицы Маргарита Соколова прокомментировала известие о том, что МакSим взяла бессрочный отпуск. В ближайшее время артистка вряд ли появится на сцене. В беседе с журналистами помощница знаменитости уточнила, что 36-летняя певица поступила в одну из клиник в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал «Звезда», обратившись за консультацией к врачам, певица приняла решение на время ограничить свою концертную деятельность.

«У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят», — заявила помощница артистки, добавив, что ко всему прочему МакSим жаловалась на головные боли и плохой сон.

Еще в первых числах декабря поп-исполнительница сообщила о том, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, личность которого знаменитость до сих пор держит в тайне.

В подтверждение искренности своих чувств и серьезности намерений избранник девушки преподнес будущей супруге подарок — помолвочное кольцо. МакSим поспешила рассказать подписчикам о том, что теперь она пребывает в новом статусе — невесты. А в ближайшее время станет законной женой.

Певица МакSим
МакSим поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что певица крайне редко рассказывает о своей личной жизни и дает интервью. У артистки подрастают две дочери: от звукорежиссера Алексея Луговцова она родила дочь Сашу, ей десять лет. Отношения с отцом старшей наследницы у МакSим были непродолжительными. Они расстались, когда девочке было всего три годика. В 2014 году певица во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь Мария, девочке исполнилось пять лет. С отцом младшей наследницы МакSим не смогла создать семью. И спустя восемь лет после развода с Луговцовым, знаменитость готовится во второй раз выйти замуж.

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36-летняя МакSим попала в больницу в состоянии средней степени тяжести
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