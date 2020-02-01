Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену. Как известно, в 2019 году певица угодила в серьезную автомобильную аварию. Она получила травмы и долгое время восстанавливалась.

Как отметила Соколова, в бессрочный отпуск ее подопечная уходит по настоятельной рекомендации врачей, которые ранее рекомендовали ей взять паузу в гастрольной жизни. Все предстоящие концерты звезды, а также запланированные мероприятия отменены. В связи с этим менеджер исполнительницы принес всем свои извинения.

Соколова добавила, что со всеми организаторами гастролей будет решать вопросы индивидуально. Соколова попросила отнестись с уважением к такому решению исполнительницы. По ее словам, на первом месте сейчас здоровье певицы.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — сказала она в завершении своего поста.