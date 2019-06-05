Валерия выразила довольство неучастием Шульгина в воспитании их детей

Певица Валерия во время интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» заявила, что ее предыдущий муж продюсер Александр Шульгин очень тяжелый человек. При этом она заметила, что он не принимал участия в воспитании их совместных детей. Впрочем, она считает, что это даже к лучшему. «Если бы он участвовал в воспитании детей, это бы негативно на них сказалось», — заявила она.

Кроме того, Валерия высмеяла продюсерские качества Александра Шульгина. По ее словам, на эстраде сейчас не видно каких-то звезд, которыми он занимался. Исполнительница утверждает, что стерла ластиком свои предыдущие отношения. Дело в том, что после развода продюсер даже не пытался наладить отношения со своими тремя детьми. Ему было не очень интересно, как они растут и чем занимаются. «Дети выросли без него. Он навсегда вычеркнул их из своей жизни, и они к этому уже привыкли», — заявила звезда.

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Певица также вспомнила, что в первые месяцы после развода пребывала в угнетенном состоянии. У нее даже была мысль уехать обратно в Аткарск. Это город в Саратовской области, где она родилась.

Однако вскоре она встретила Иосифа Пригожина. Он отгородил ее от переживаний и внимания к ее персоне со стороны бывшего мужа. Исполнительница сказала, что у них с Пригожиным тоже порой случаются какие-то спорные ситуации, но они находят точки соприкосновения, потому что очень любят друг друга.