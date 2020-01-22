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Чехова пожаловалась, что ее завалили снимками мужских гениталий

Телеведущая призналась, что фотографий хватит, чтобы «украсить Третьяковскую галерею».

Чехова пожаловалась, что ее завалили снимками мужских гениталий
Анфиса Чехова призналась, что ее завалили снимками мужских гениталий ФОТО:https://www.instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова посетовала на мужчин, которые регулярно «радуют» ее сообщениями в директе. Оказывается, телеведущая ежедневно получает фото с изображениями мужских гениталий и день ото дня подобных посланий становится больше.

Этот факт ужасно расстраивает звезду. Она признается, что фотографий накопилось такое количество, что хватит «украсить Третьяковскую галерею». К расстройству отправителей, Анфиса творения не рассматривает и уж тем более не собирается на них отвечать.

«Девушки устроены иначе! Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса!», — написала Чехова.

По мнению телеведущей, единственное, что вызывает такое изображение — это гнев.

«Хочу попросить всех поклонников мужского пола не делать этого, так как в личных сообщениях просто не остается места для реальной переписки», — рассказала Чехова.

Она отметила, что почти всем женщинам, которых она знает, неприятно получать подобные снимки, тем более от незнакомых мужчин.

Многие подписчики звезды отметили, что подобные поступки можно расценить как извращение и даже хамство.  Но были и те, кто усмотрел причину данных поступков — это откровенные снимки Анфисы, которые провоцируют на подобные порывы, пишет сайт Актуальные новости.

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Чехова пожаловалась, что ее завалили снимками мужских гениталий
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