На яхте, в гамаке и под куполом цирка: 12 самых эффектных шпагатов Волочковой

К Волочковой можно относиться по-разному, но с фактами не поспоришь: эта женщина умеет удивить и заставить о себе говорить. А главной темой разговоров о балерине нередко становится очередной шпагат, который Анастасия демонстрирует на фото.

Мы собрали для вас самые эффектные шпагаты Волочковой. Кто-то восхитится, кто-то возмутится, а кто-то — и позавидует!

В шпагате – на байк

Вряд ли кто-то обратит внимание на марку мотоцикла, ведь все качества двухколесной машины напрочь заслоняет собой сидящая на нем в шпагате Настя! Интересно, можно ли проехать в такой позе на железном коне хотя бы 100 метров? Сама Волочкова утверждает, что водителем байка была именно она и именно так и приехала на пляж, но ведь шутит…

На фоне тропических растений

Роскошные апартаменты, бассейн с чистой голубой водой, пальмы — на таком фоне неподражаемая растяжка Волочковой, конечно, выглядит еще эффектнее. Особенно — если балерина демонстрирует ярко-розовый купальник.

Шпагат на лодке

Или, может быть, это плот?.. Ясно одно: балерина получает ни с чем не сравнимое удовольствие, демонстрируя свою идеальную растяжку посреди ласкового моря под романтическими облаками, затянувшими небо. В руке у Насти — весло: неужели она и управляет своим судном сама?

Сидеть на двух стульях? Запросто!

Вы пробовали усидеть на двух стульях? Поговорка утверждает, что это нелегко. Но для Насти Волочковой нет ничего невозможного! Она сидит сразу на двух мягких лежаках — благодаря мощной растяжке. Поклонники в комментариях предполагают, что скоро Настины шпагаты войдут в Книгу рекордов Гиннеса.

Шпагат в гамаке

Наверняка никто, кроме Волочковой, не пробовал делать шпагат в гамаке. Ну просто вряд ли кому-то еще такое могло прийти в голову…

Шпагат в воде

В подписи к этому кадру балерина намекает на то, что выполнить этот шпагат ей помогает любимый. Если присмотреться, в самом деле? можно заметить за Настей фрагмент чьей-то головы… Но вот кто находится рядом с ней — балерина тщательно скрывает.

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Шпагат на яхте

…И снова бирюзовая вода, солнечное небо, роскошная яхта и на ней — Настя в розовом бикини и капитанской фуражке. Разумеется — в шпагате! И все это — 2 января, когда большинство россиян тоскливо ежились от промозглого зимнего ветра и сырости. Может быть, поэтому некоторые комментарии дышат неприкрытой завистью и злобой?

Мини-мини-бикини

Интересно, долго ли пришлось Анастасии выбирать рискованный купальник интенсивно розового цвета? Надо думать, крошечный аксессуар попросту затмил для зрителей этого фото все остальное — и кусочек ярко-синего моря, и борт белоснежной яхты, и зеленые холмы на горизонте…

Шпагат под куполом

А вот для такого шпагата нужна не только хорошая растяжка, но и немалая смелость. Этот номер — часть спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», Волочкова вращается в таком положении на большой высоте? и, по словам Насти, голова при этом кружится не только от успехов.

Шпагат у камина

Еще один эффектный вертикальный шпагат — на сей раз рядом с камином, в котором так уютно потрескивают дрова.

Шпагат на моторной лодке

Настя — вся в движении, вся в драйве! То на байке, то на яхте, теперь вот на моторке — и неизменно в шпагате! Интересно, удобно ли управлять транспортным средством в такой позе?

Балетный шпагат

И все же Настя не забывает о том, что в первую очередь она — балерина. Нам кажется, именно этот кадр — самый привлекательный из всех представленных. Изящно, женственно, грациозно… Как много значит костюм — балетная растяжка смотрится еще красивее в пышной юбочке.

А как вам кажется – какой из знаменитых шпагатов Анастасии Волочковой может поспорить за звание самой эффектного?