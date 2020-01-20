Звездные истории

На яхте, в гамаке и под куполом цирка: 12 самых эффектных шпагатов Волочковой

20 января свой день рождения празднует одна из самых эпатажных балерин современности — Анастасия Волочкова.

На яхте, в гамаке и под куполом цирка: 12 самых эффектных шпагатов Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: КП/Владимир Веленгурин

К Волочковой можно относиться по-разному, но с фактами не поспоришь: эта женщина умеет удивить и заставить о себе говорить. А главной темой разговоров о балерине нередко становится очередной шпагат, который Анастасия демонстрирует на фото.

Мы собрали для вас самые эффектные шпагаты Волочковой. Кто-то восхитится, кто-то возмутится, а кто-то — и позавидует!

В шпагате – на байк

Анастасия Волочкова на мотоцикле. Фото
Анастасия Волочкова на мотоцикле. Фото: Instagram

Вряд ли кто-то обратит внимание на марку мотоцикла, ведь все качества двухколесной машины напрочь заслоняет собой сидящая на нем в шпагате Настя! Интересно, можно ли проехать в такой позе на железном коне хотя бы 100 метров? Сама Волочкова утверждает, что водителем байка была именно она и именно так и приехала на пляж, но ведь шутит…

На фоне тропических растений

Анастасия Волочкова на отдыхе. Фото
Анастасия Волочкова на отдыхе. Фото: Instagram

Роскошные апартаменты, бассейн с чистой голубой водой, пальмы — на таком фоне неподражаемая растяжка Волочковой, конечно, выглядит еще эффектнее. Особенно — если балерина демонстрирует ярко-розовый купальник.

Шпагат на лодке 

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Или, может быть, это плот?.. Ясно одно: балерина получает ни с чем не сравнимое удовольствие, демонстрируя свою идеальную растяжку посреди ласкового моря под романтическими облаками, затянувшими небо. В руке у Насти — весло: неужели она и управляет своим судном сама?

Сидеть на двух стульях? Запросто!

Анастасия Волочкова на яхте. Фото
Анастасия Волочкова на яхте. Фото: Instagram

Вы пробовали усидеть на двух стульях? Поговорка утверждает, что это нелегко. Но для Насти Волочковой нет ничего невозможного! Она сидит сразу на двух мягких лежаках — благодаря мощной растяжке. Поклонники в комментариях предполагают, что скоро Настины шпагаты войдут в Книгу рекордов Гиннеса.

Шпагат в гамаке

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Наверняка никто, кроме Волочковой, не пробовал делать шпагат в гамаке. Ну просто вряд ли кому-то еще такое могло прийти в голову…

Шпагат в воде 

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

В подписи к этому кадру балерина намекает на то, что выполнить этот шпагат ей помогает любимый. Если присмотреться, в самом деле? можно заметить за Настей фрагмент чьей-то головы… Но вот кто находится рядом с ней — балерина тщательно скрывает.

Шпагат на яхте

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

…И снова бирюзовая вода, солнечное небо, роскошная яхта и на ней — Настя в розовом бикини и капитанской фуражке. Разумеется — в шпагате! И все это — 2 января, когда большинство россиян тоскливо ежились от промозглого зимнего ветра и сырости. Может быть, поэтому некоторые комментарии дышат неприкрытой завистью и злобой?

Мини-мини-бикини

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Интересно, долго ли пришлось Анастасии выбирать рискованный купальник интенсивно розового цвета? Надо думать, крошечный аксессуар попросту затмил для зрителей этого фото все остальное — и кусочек ярко-синего моря, и борт белоснежной яхты, и зеленые холмы на горизонте…

Шпагат под куполом

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

А вот для такого шпагата нужна не только хорошая растяжка, но и немалая смелость. Этот номер — часть спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», Волочкова вращается в таком положении на большой высоте? и, по словам Насти, голова при этом кружится не только от успехов.

Шпагат у камина

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Еще один эффектный вертикальный шпагат — на сей раз рядом с камином, в котором так уютно потрескивают дрова.

Шпагат на моторной лодке

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Настя — вся в движении, вся в драйве! То на байке, то на яхте, теперь вот на моторке — и неизменно в шпагате! Интересно, удобно ли управлять транспортным средством в такой позе?

Балетный шпагат 

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

И все же Настя не забывает о том, что в первую очередь она — балерина. Нам кажется, именно этот кадр — самый привлекательный из всех представленных. Изящно, женственно, грациозно… Как много значит костюм — балетная растяжка смотрится еще красивее в пышной юбочке.

А как вам кажется – какой из знаменитых шпагатов Анастасии Волочковой может поспорить за звание самой эффектного?

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На яхте, в гамаке и под куполом цирка: 12 самых эффектных шпагатов Волочковой
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