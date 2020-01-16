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«Пока, неудачники!»: Волочкова отключила комментарии после очередной волны хейта

Балерина регулярно сталкивается с негодованием в свой адрес.

«Пока, неудачники!»: Волочкова отключила комментарии после очередной волны хейта
Анастасия Волочкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7XjFa8ovJr/

Анастасия Волочкова не выдержала очередной волны хейта и отключила комментарии в Instagram. На протяжении длительного времени балерина вынуждена была отбиваться от назойливых критиканов, обсуждающих ее фигуру, отдых и даже мужчину. Последней каплей для 43-летней знаменитости стали злые слова людей о том, что у той якобы кривые пальцы.

Неоднократные попытки утихомирить бушующих хейтеров успехом не закончились. На днях Волочкова опубликовала пост, в котором четко указала злопыхателям их место – далеко за спиной. Сегодня же балерина и вовсе отключила комментарии, заявив, что не реагировала на них раньше и не намерена делать этого сейчас.

«Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков.. Я дорожу тем, что люди меня любят! И дорожу тем, что я люблю и любима!», — заявила она.

Позже Волочкова призвала аудиторию жить не ее, а своей жизнью. У самой же балерины, по ее уверениям, «все бамболейо».

«Пока, неудачники! Ругайтесь на своих страницах», — зафиналила Анастасия.

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«Пока, неудачники!»: Волочкова отключила комментарии после очередной волны хейта
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