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«Папа приучил»: Волочкова отметит Крещение в персональной купели

19 января звезды, политики и деятели культуры собираются отмечать праздник, посвященный крещению Иисуса Христа.

«Папа приучил»: Волочкова отметит Крещение в персональной купели
Анастасия Волочкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6QSaK2oq5v/

Анастасия Волочкова поделилась с журналистами планами на грядущее Крещение. 19 января политики, артисты, спортсмены и обычные люди планируют отмечать важный для православной церкви праздник – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день в народе принято погружаться с головой в специально оснащенные для этого проруби-иордани. В текущем году погода смилостивилась над россиянами, поэтому окунаться они будут при непривычно высоких температурах в противовес классическим крещенским морозам.

Так, Анастасия Волочкова не намерена отставать от остальных. Журналистам балерина рассказала, что исполнит ритуал в собственной купели на территории участка. К традиции много лет назад ее приучил отец – с тех пор Настя не изменяет себе.

«Меня папа приучил обливаться ледяной водой в 10 лет, с тех пор я регулярно это делаю, окунаюсь зимой в купель, которая есть у меня дома на участке. И в Крещение я всегда окунаюсь в свою купель, и в этом году собираюсь», — рассказала она РИА Новостям.

Напомним, что еще недавно 43-летняя прима встречала рассветы и провожала закаты на Пхукете. 17 января Настя вернулась в Москву и готовится вернуться к работе над спектаклями. По прилету Анастасия удивилась, что в столице по-прежнему нет снега, а еще призналась, что испытывает стыд из-за отсутствия репетиций на отдыхе.

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«Папа приучил»: Волочкова отметит Крещение в персональной купели
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