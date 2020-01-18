«Папа приучил»: Волочкова отметит Крещение в персональной купели

Анастасия Волочкова поделилась с журналистами планами на грядущее Крещение. 19 января политики, артисты, спортсмены и обычные люди планируют отмечать важный для православной церкви праздник – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день в народе принято погружаться с головой в специально оснащенные для этого проруби-иордани. В текущем году погода смилостивилась над россиянами, поэтому окунаться они будут при непривычно высоких температурах в противовес классическим крещенским морозам.

Так, Анастасия Волочкова не намерена отставать от остальных. Журналистам балерина рассказала, что исполнит ритуал в собственной купели на территории участка. К традиции много лет назад ее приучил отец – с тех пор Настя не изменяет себе.

«Меня папа приучил обливаться ледяной водой в 10 лет, с тех пор я регулярно это делаю, окунаюсь зимой в купель, которая есть у меня дома на участке. И в Крещение я всегда окунаюсь в свою купель, и в этом году собираюсь», — рассказала она РИА Новостям.

Напомним, что еще недавно 43-летняя прима встречала рассветы и провожала закаты на Пхукете. 17 января Настя вернулась в Москву и готовится вернуться к работе над спектаклями. По прилету Анастасия удивилась, что в столице по-прежнему нет снега, а еще призналась, что испытывает стыд из-за отсутствия репетиций на отдыхе.