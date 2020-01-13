Сябитова: «Жены Байсарова могут бороться друг с другом как в сериале «Великолепный век»

Бывший муж Кристины Орбакайте и отец ее сына Дени, бизнесмен Руслан Байсаров, женился в шестой раз и фактически стал двоеженцем. Законно ли это? Мы спросили у экспертов.

Аламат родом из села Шали, в котором проживает почти 60 тысяч человек. И гостей на церемонии было много. Брак заключили по мусульманским обычаям. И, таким образом, Амалат стала второй супругой, с которой Байсаров проживает под одной крышей. После того, как новость о свадьбе появилась в СМИ, многие заговорили о многоженстве Байсарова. А самые законопослушные завистники даже публиковали статьи закона из Семейного кодекса.

Чтобы выяснить, на самом ли деле Руслан Байсаров нарушил российские законы, Teleprogramma.pro обратилась к звездному адвокату Тимуру Маршани.

«Это событие невозможно расценивать, как многоженство, потому что, скорее всего, первый брак был зарегистрирован в актах гражданского состояния, то есть в ЗАГСе, а второй брак – религиозный, не требующий юридической регистрации, – разъяснил Тимур Маршани. – При этом вторая жена, по закону, не имеет права на имущество. Ее дети могут наследовать имущество, в случае отсутствия завещания, после признания или установления отцовства».

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То есть, второй брак Байсарова, является формой, которая разрешена в России, и, с точки зрения закона, нарушения в его поступке нет.

До восемнадцатилетней Аламат, в последний раз, бизнесмен женился в 2009 году на Мадине Гайтаевой. Они воспитывают двух сыновей – Амина и Амира. У Байсарова есть дети и от предыдущих жен: дочь Камилла от модели Татьяны Ковтуновой, сын Дэни от Кристины Орбакайте, сын Элман от модели Алины Цевиной, дочь Дали – от модели Юлии. Все жены Байсарова соглашались с тем, чтобы дети воспитывались у него. Поэтому ничего необычного в том, что он привел свою шестую жену в дом, полный детей, нет.

По законам ислама, Коран не запрещает и многоженство. И мусульмане очень строго соблюдают условия, если мужчина захочет взять вторую или третью жену.

«Муж не только должен быть обеспеченным, но и обязан давать столько тепла и заботы каждой жене, чтобы они были счастливы рядом с ним. Если мужчина не подходит под эти требования, то ему категорически запрещено брать еще одну жену. Но в данном случае, моральные и юридические аспекты не нарушены, – объясняет профессиональная сваха Розя Сябитова».

Роза Сябитова, как мусульманская женщина, пожелала Руслану Байсарову крепкого здоровья и терпения.

«Мусульманские женщины – с характером. Одна-то выносит мозг, а тут две жены, между ними, конечно же, будут разборки. А мы знаем, как женщины умеют изощренно бороться друг с другом. Вспомните, что происходит в сериале «Великолепный век» — исторический опыт показывает, что ни к чему хорошему это не приводит», — добавила Сябитова.

Руслан Байсаров является одним из самых обеспеченных людей в стране. Последние 20 лет он постоянно входит в рейтинг 200 богатейших россиян.

Справка:

Тимур Маршани закончил Московскую Юридическую Академию им. О.Е. Кутафина, выпускник ГТУ МАДИ, специалист в области международного публичного/частного права, лауреат конкурса по международному гуманитарному праву им. Мартенса. Живет в Москве.