Руслан Байсаров снова женился на молодой модели

51-летний российский предприниматель Руслан Байсаров женился в очередной раз. Об этом пишет издание «Сплетник», называя новую избранницу бизнесмена его «шестой женой». О ней известно, что это 18-летняя модель из Чечни по имени Аламат. Свадьба, на которой настояли родители невесты, состоялась 30 декабря.

Вне мира бизнеса Байсаров известен, как гражданский супруг Кристины Орбакате, которая родила ему сына Дени. Кроме нее, предприниматель в разные годы жил с еще четырьмя женщинами, все они были моделями и моложе его. Каждая жена рожала бизнесмену наследников. Кроме внука Пугачевой, у него еще трое сыновей и две дочери. После разрывов с очередной супругой мужчина всегда требовал, чтобы дети оставались с ним. И вот новое бракосочетание с молодой красавицей.

Напомним, что Байсаров ежегодно входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его компании занимаются энергетикой и строительным бизнесом. В 2018 году состояние предпринимателя оценивалось в 900 миллионов долларов.