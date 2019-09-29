Жасмин отпраздновала с семьей еврейский новый год

Певица чтит семейные традиции и любит создавать их сама. Она уже приучила младших, 7-летнюю Маргариту и 3-летнего Мирона готовить вместе по выходным. А также любит, когда дочка наряжается и устраивает концерты для всей семьи.

Сейчас же певица поделилась снимком с празднования еврейского нового года, Рош ха-Шана, который празднуется 29 сентября… В этот день принято находиться с самыми близкими.

Певица выложила фото с тремя детьми.

«К праздничному столу в этот день приглашают даже самых дальних родственников, стараясь максимально собрать семью вместе. Особое внимание уделяют пожилым и одиноким людям. Считается, что ни один еврей не должен встречать новый год в одиночестве», — поведала исполнительница.

Напомним, ранее звезда сцены делилась милейшим видео с участием младшего сына. Тогда Мирон под четким руководством мамы готовил на кухне блинчики. Ну а на вопросы, хочет ли он стать шеф-поваром, мальчуган деловито отвечал, что мечтает быть суперменом.