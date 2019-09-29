ЗВЕЗДЫ

Жасмин отпраздновала с семьей еврейский новый год

Певица приобщила к празднику своих трех детей.

Жасмин отпраздновала с семьей еврейский новый год
https://www.instagram.com/jasmin/

Певица чтит семейные традиции и любит создавать их сама. Она уже приучила младших, 7-летнюю Маргариту и 3-летнего Мирона готовить вместе по выходным. А также любит, когда дочка наряжается и устраивает концерты для всей семьи.

Сейчас же певица поделилась снимком с празднования еврейского нового года, Рош ха-Шана, который празднуется 29 сентября… В этот день принято находиться с самыми близкими.

Певица выложила фото с тремя детьми.

«К праздничному столу в этот день приглашают даже самых дальних родственников, стараясь максимально собрать семью вместе. Особое внимание уделяют пожилым и одиноким людям. Считается, что ни один еврей не должен встречать новый год в одиночестве», — поведала исполнительница.

Напомним, ранее звезда сцены делилась милейшим видео с участием младшего сына. Тогда Мирон под четким руководством мамы готовил на кухне блинчики. Ну а на вопросы, хочет ли он стать шеф-поваром, мальчуган деловито отвечал, что мечтает быть суперменом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Жасмин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин отпраздновала с семьей еврейский новый год
Интересно?
Поделись с друзьями: