Роза Сябитова поделилась определением «хорошей жены»

Но при этом призналась, что такой подход ее смущает.

Чего в первую очередь ждут от известной телесвахи, ведущей популярного шоу «Давай поженимся!»? Конечно, секретов долгого семейного счастья, рецептов, как эту самую жизнь устроить, где найти вторую половину. И звезда телевидения, в целом, своих поклонников в социальных сетях не разочаровывает. В своем Instagram Роза делится не только подробностями своей личной жизни, но и дает профессиональные советы.

больше по теме Благодаря Малышевой Роза Сябитова похудела на 7 килограммов Сваха участвует в марафоне от ведущей программы «Жить здорово!».

Очередной пост звезды Сябитова посвятила определению «хорошей жены».

«Попалось мне тут на днях определение «хорошей жены». Цитирую дословно: «Хорошая не та жена, которая вечно с тряпкой в руке. Хорошая та жена, которая с мужем заодно». И знаете, вот вроде все хорошо, да что-то не то. Не совсем я с этим определением согласна», — засомневалась Роза, по-учительски поинтересовавшись у подписчиков, что не так с этим определением.

Комментаторы начали выдвигать свои предположения и перефразированные определения. Символическую победу одержали те подписчики, которые считают, что хорошая жена та, с которой муж заодно, имя в виду идеальную семейную жизнь. Но нашлись и те, кому предложенное Сяботовой определение не понравилось категорически.

«Никому это чистота и не нужна, если нет душевного тепла и взаимопонимания. Так…- стерильная чистота в операционной… Потихоньку отсекаются любовь, привязанность, семейный дух», — замечает одна из подписчиц.