Звёзды нон грата: кому, кроме «гангстера» Лепса, запрещали въезд в другие страны

Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, почему Мартин Скорсезе пожизненно лишен права посещать Китай, а отец Киркорова не может ездить в Азербайджан.

Российский певец Григорий Лепс, которого в предыдущие годы лишили права на въезд в США, Великобританию, Украину и Литву, в этом месяце был объявлен персоной нон грата еще и в Латвии. Все эти страны невзлюбили нашего артиста якобы из-за его связей с криминальным миром, впрочем, сам Лепс эти связи отрицает и говорит, что намерен обжаловать запрет.

Напомним, что в этой прибалтийской стране у Лепса уже были запланированы концерты, а теперь их пришлось отменить. Но в Латвию Григория Викторовича тянет не только из-за возможности заработать, но больше из-за личной привязанности к этой стране. Курортный городок Юрмала, расположенный недалеко от Риги, является одним из любимых мест артиста и именно там он хотел бы жить на склоне лет.

Чем закончатся попытки Лепса отвоевать свое право выступать перед любой аудиторией (в том числе перед теми, кого считают «бандитами») и не страдать потом из-за этого, мы узнаем в ближайшем будущем. А пока предлагаем вспомнить других представителей мира шоу-бизнеса, которым по тем или иным причинам запретили въезд в различные страны.

Украина — из-за Крыма и Донбасса

Самый большой список «запрещенных» артистов, составила за последние годы Украина. В него входит множество актеров, певцов, музыкантов, телеведущих, посетивших российский Крым, а также восточную часть Украины.

Вот лишь малая часть тех, кого не пускают в Незалежную. Это режиссер Владимир Меньшов, актеры Иван Охлобыстин, Леонид Ярмольник, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Сергей Безруков и Антон Макарский, исполнители Олег Газманов, Наташа Королева, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Валерия, Дельфин, Баста, Гуф.

Французский актер Жерар Депардье и американский боксер Рой Джонс-младший, получившие недавно гражданство РФ, тоже угодили в этот список и он, очевидно, будет продолжать расти.

Китай — из-за Тибета

Возможности посещать Китай на сегодняшний день лишились многие знаменитости, которые решили поддержать Тибет в его борьбе за независимость. В список попал принимавший активное участие в кампании за независимость Тибета актер Харрисон Форд, исландская певица Бьорк, американка Селена Гомес, и даже такие звезды как Ричард Гир и Шэрон Стоун.

Режиссер и продюсер Мартин Скорсезе еще в в 1990-х годах обозначил свою позицию по этому поводу, выпустив фильм «Кундун». С тех пор в Поднебесную его не пускают и вряд ли когда-либо пустят, более того, все фильмы режиссера в стране находятся под запретом.

В 1997 году, после выхода фильма «Семь лет в Тибете», Китай запретил въезд американскому актёру Брэду Питту, сыгравшему в этой картине главную роль. Впрочем, ему повезло и сердца чиновников смягчились — в 2014 году Питту разрешили вместе с его тогда еще супругой Анджелиной Джоли прибыть в Шанхай на премьеру фильма «Малефисента».

Азербайджан — из-за Нагорного Карабаха

В 2015 году Азербайджан запретил въезд на свою территорию российской оперной певице Любови Казарновской. По данным МИД этой страны, певица неоднократно посещала Нагорный Карабах — территорию, которая уже целый век является предметом спора между Азербайджаном и соседней Арменией. Последней каплей в чаше терпения азербайджанского МИДа стал мастер-класс Казарновской в музыкальном колледже Степанакерта.

Помимо политиков, журналистов и общественных деятелей, официальный Баку несколько раз вносил в свой список персон нон-грата и артистов. К примеру, в нем можно найти имя Бедроса Киркорова — отца короля российской эстрады Филиппа Киркорова, а также российского миллионера Германа Стерлигова. Да чего уж говорить, в список была внесена сама Монсеррат Кабалье! Легенду мировой оперы не приглашали в Азербайджан вплоть до самой ее смерти в 2018 году.

Непристойное поведение

Певицу Бейонсе еще в 2007 году решили не пускать в Малайзию из-за ее внешнего вида. По мнению местных исламистских радикалов, она слишком откровенно одевается и вульгарно ведет себя на сцене. Девушке сказали, что она можете выступить с концертами, если выберет для этого одежду, закрывающую тело до колен, и к тому же не будет танцевать, а ограничится только пением. Певица по понятным причинам отказалась, и все ее запланированные концерты были отменены.

Возлюбленному Бейонсе, рэперу Jay-Z из-за той же «вульгарности», на этот раз — в творчестве, пришлось распрощаться с мечтами о выступлениях в Китае. Местные власти решили, что в его словах слишком много пошлости и непечатных выражений, и в 2003 году запретили ему въезд в страну.

Власти Шри-Ланки, в свою очередь, пришли в ужас от клипа, который записали Эйкон и Дэвид Гетта. В ролике девушки в бикини самозабвенно танцевали у бассейна на фоне статуи Будды. Неудивительно, что и Эйкону, и Дэвиду после такого официально закрыли въезд в Шри-Ланку.

Несмешные шутки

Скандально известная американская певица Майли Сайрус умудрилась стала персоной нон-грата в Китае из-за глупой шутки. В 2009 году девушка опубликовала в социальной сети фотографию, где она и ее друзья кривляются, растягивая себе глаза.

В Китае эта картинка никого не рассмешила, а глава МИД страны даже заявил, что мисс Сайрус не уважает людей азиатского происхождения. Въезд в Китай ей запретили, но после того, как она принесла жителям страны извинения и уверила всех, что никакой расистской подоплеки там не было, запрет всё же сняли.

Для Сайрус, впрочем, этот случай стал не последним — в 2014 её объявила персоной нон грата Доминиканская Республика, посчитавшая, что на сцене девушка ведет себя слишком развязно и доставляет шлейф проблем организаторам её концертов.

Вредные привычки

Музыканты группы The Rolling Stones не имеют права приезжать в Японию из-за пагубной страсти к запрещенным веществами, что в стране Восходящего Солнца очень сильно осуждается.

Аналогичная причина вынудила японские власти запретить въезд в страну небезызвестной Пэрис Хилтон. В 2010 году ее поймали за употреблением запрещенного в машине, и приговорили к году заключения условно. Вскоре после этого звезда прилетела в Японию, но после нескольких часов допроса в токийском аэропорту была вынуждена отменить свой тур по Азии и вылететь обратно в США.

Слишком активный туризм

Актриса Линдси Лохан была объявлена персоной нон грата в Индии. Случилось это после того, как звезда приехала в страну по туристической визе, но вместо того, чтобы кататься на слонах и объедаться фруктами, ухитрилась снять документальный фильм о торговле людьми.

Девушку тут же обвинили в нарушении визового режима при посещении Индии, так как приехала она по туристической визе, а должна была выбрать рабочую. Сама Линдси, впрочем, ни о чем не жалеет: в своем блоге она писала, что только в первый день пребывания на индийской территории спасла от рабства 40 детей.

Как вам кажется, всегда ли страны принимают справедливое решение, запрещая знаменитостям посещение своей территории?