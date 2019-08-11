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Не прошло и года: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе

Пара тайно поженилась в конце 2018-го после десяти лет романтических отношений.

Не прошло и года: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: globallookpress.com

Скандальная американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт объявили, что решили развестись. В браке они не прожили и года. В конце 2018-го пара тайно поженилась. Церемония состоялась в их доме в США, пишет интернет-издание TMZ.

До этого момента певица и актер были в отношениях не один год. Они познакомились 10 лет назад на съемках картины «Последняя песня», после чего закрутили роман.

Слухи о расставании влюбленных появились еще несколько дней назад. Их спровоцировала Майли Сайрус. В ее профиле появился снимок, где на руке американской исполнительницы нет кольца.

Свое решение Сайрус и Хемсворт объяснили тем, что хотят сосредоточиться на себе и карьере. За годы совместной жизни они завели несколько животных. Речь идет сразу о девяти кошках, трех собаках и свинье, «опеку» над которыми знаменитости разделят. Детей у супругов не было.

По информации портала Daily Mail, американская певица успела закрутить роман с женщиной. Сайрус отрывалась на итальянском курорте в компании друзей. Во время отдыха Майли целовалась с уже экс-супругой модели Броуди Дженнера Кейтлин Картер.

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бракоразводный процессМайли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсворт

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Не прошло и года: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
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