Опрос: сочувствуете ли Лепсу, которому закрыли въезд в Латвию?

Артист признавался, что любит Юрмалу и хотел бы именно там закончить свою жизнь. Но теперь он объявлен в Латвии персоной нон-грата и не может приехать в эту страну даже с концертами.

Певец Григорий Лепс, один из самых популярных и успешных деятелей российского шоу-бизнеса, стал «невъездным» для еще одной страны. Если раньше его не пускали в США, Великобританию, Украину и Литву, то теперь к этому списку добавилась Латвия — эта страна решила из-за якобы имеющихся связей певца с криминальным миром объявить его персоной нон-грата.

Артист возмутился, устроил по этому поводу пресс-конференцию и рассказал журналистам, что инициатором всех его гонений являются США. Даже дочку Лепса, студентку Ингу Лепсверидзе, как оказалось, за океаном допрашивали агенты ФБР, пытаясь выведать какие-то сведения о жизни отца, по их мнению — «опасного гангстера».

Что касается Латвии, то по поводу нее певцу особо обидно, ведь он очень любит Юрмалу и признается, что это одно из трех мест, где он хотел бы умереть. Но теперь в этот прибалтийский город ему не попасть. Лепс, тем не менее, не отчаивается, и говорит, что решение латвийский властей намерен оспорить на юридическом уровне. Он надеется, что это удастся сделать, и тогда все будут довольны — и он сам, и организаторы его концертов в Латвии, и, конечно же, его поклонники.

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