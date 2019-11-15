«Начать все заново в 84 года невозможно»: Цымбалюк-Романовская – об отношениях с Джигарханяном

В СМИ появились сообщения о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская очень хочет навестить Армена Джигарханяна, попавшего в больницу.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro обратилась к бывшей жене актера с вопросом – насколько правдивы эти слухи.

«Все было бы по-другому в случае хотя бы одной встречи…»

«СМИ преувеличивают – я не могу этого сделать ни технически, ни физически, потому что мне о нем не дают никакой информации, — призналась Виталина. — Но если бы это было возможно – то конечно, навестила бы».

Мы поинтересовались, пыталась ли сама Виталина с кем-то связаться, чтобы узнать о состоянии Джигарханяна.

«Мне не с кем связаться, мне специально не дают с ним общаться, — ответила она. — Все было бы по-другому в случае хотя бы одной встречи… Поэтому – нет. Я расстроена, конечно, потому что человек в плохом состоянии и что он проживает конец своей жизни вместо того, чтобы достойно жить и работать – в любви и семье. Он проживает один, просто непонятно с кем, и это грустно. Естественно, он такого не заслужил. Он заслуживает красивой публичной жизни и счастливой личной».

«Начать все заново – это невозможно»

Если предположить, что Армен Борисович вдруг сам вышел бы на связь с Виталиной, — скажем, с попыткой примирения и воссоединения, какой была бы ее реакция?

«Я бы точно пообщалась, — решительно ответила Виталина. — Но начать все заново – это невозможно. Ему уже 84 года, поймите, какое «заново», давайте не будем преувеличивать».

Напомним, 14 ноября народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в клинику: затяжная пневмония вызвала ухудшение самочувствие. Впрочем, в последнее время, по словам его пасынка Степана, Армен Борисович чувствовал себя сносно, в августе этого года даже смог присутствовать на открытии театрального сезона Московского драматического театра.

И не просто присутствовать – он провел собрание труппы, сообщил о ближайших театральных мероприятиях. Встречать актера, подъехавшего к зданию театра, тогда вышли все артисты.

И вот – госпитализация. Поклонники артиста забеспокоились, но друг Армена Борисовича, Артур Согомонян, заверил журналистов, что госпитализация – плановая, и что никакой опасности для жизни Джигарханяна нет.

Вслед за этими сообщениями появилась информация о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на все неприятные события, связанные с их разводом, готова ухаживать за Джигарханяном и буквально «рвется» носить ему в больницу домашние бульоны и клюквенный морс.

Пожелаем Армену Борисовичу скорейшего выздоровления и поблагодарим Виталину за теплые и человечные слова в адрес бывшего мужа. Как вы думаете – искренние?