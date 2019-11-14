Друг Джигарханяна раскрыл детали госпитализации артиста

По его словам, беспокоиться не о чем.

В ряде СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 84-летнего актера Армена Джигарханяна. Источники сообщали, что мужчина в тяжелом состоянии, но, как оказалось, паника была напрасной.

Портал Teleprogramma.pro связался с близким другом актера, Артуром Согомоняном, чтобы узнать, что же случилось с народным артистом. Мужчина сразу же опроверг экстренную госпитализацию и заявил, что все в порядке — каждые два месяца Армен Джигарханян проходит плановое обследование. Как раз сейчас одно из них.

«Нет-нет, это неправда. Он раз в пару месяцев проходит профилактическое обследование. Сейчас такая процедура, и нет в ней ничего опасного для жизни», — рассказал Артур Согомонян.

Информация о пневмонии также не подтвердилась, еще два дня назад актер был в театре и замечательно себя чувствовал. В больнице Джигарханян пробудет 2–3 дня, после чего вновь вернется к своей деятельности, утверждает Согомонян.