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Виталина Цымбалюк-Романовская хочет навестить Джигарханяна в больнице

Актер проходит обследование в больнице.

Виталина Цымбалюк-Романовская хочет навестить Джигарханяна в больнице
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: globallookpress.com

После многочисленных и громких скандалов между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном пианистка решила проявить недюжинное милосердие и человеческую теплоту. Узнав о том, что 84-летний актер попал в больницу, она решила навестить бывшего супруга и побаловать его любимой домашней едой. Это, например, клюквенный компот и домашний наваристый бульон. Об этом Виталина рассказала изданию «Дни.ру».

Кстати, пока Цымбалюк и Джигарханян были супругами, Виталина буквально пылинки сдувала с мужа. Она называла его на «вы», водила под ручку и заказывала шить туфли на заказ. Вот и сейчас, спустя время, она жалеет экс-супруга.

«Мне очень жаль, что его лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи», – рассказала изданию пианистка.

Между тем, по словам знакомого актера, у Джигарханяна ничего страшного не случилось, и он находится в удовлетворительном состоянии. Он просто проходит плановое обследование и скоро должен вернуться домой.

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Виталина Цымбалюк-Романовская хочет навестить Джигарханяна в больнице
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