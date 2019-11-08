Звездные истории

Эксперт по этикету прокомментировала поведение Маркл

Мика Мейер поделилась своими впечатлениями о фильме-интервью с Сассексами, который показал канал ITV.

Эксперт по этикету прокомментировала поведение Маркл
Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia

Фильм «Гарри и Меган: Путешествие в Африку», который вышел на ITV, расколол британское общество. Представители старшего поколения не одобрили жалобы Маркл на трудности королевской жизни.

Однако нашлись у герцогини Сассекской и защитники. Эксперт по этикету Мика Мейер, комментируя поведение экс-актрисы, выразила сожаление, что та подвергается жестким нападкам со стороны прессы и общественности.

При этом она уверена, что у Меган есть чему поучиться и советует брать с нее пример.

«Можно и дальше продолжать чувствовать себя не в своей тарелке или же попытаться изменить это. К счастью, в этих случаях на выручку приходит знание этикета», — убеждена специалист.

«Мне грустно наблюдать за всеми этими нападками, которым подвергается Меган. Не думаю, что это хороший тон. Однако я снимаю шляпу перед тем, с какой грацией, выдержкой и самообладанием она себя ведет», — похвалила Мейер герцогиню.

«Думаю, мы все можем у нее поучиться — добавила эксперт», пишет Express.

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Эксперт по этикету прокомментировала поведение Маркл
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