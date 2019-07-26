Эксперт заявила, что Меган и Гарри не запрещено проявлять чувства на публике

Наблюдательные поклонники королевской семьи уже давно отметили, что среди всех ее членов рекордсменами по проявлению нежных чувств друг к другу стали Меган Маркл и принц Гарри.
Влюбленные не стесняются держаться за руки, обмениваться поцелуями или же смотреть друг на друга, не отрывая глаз.
Хотя многие комментаторы утверждают, что действия герцога и герцогини Сассекских идут вразрез с этикетом, оказалось, что это совсем не так.
«Таких правил не существует», — заявил источник. «Именно так девушка и хочет, чтобы на нее смотрел ее лучший друг. Это очень мило», — добавил другой.
Поведение супругов прокомментировала и Майка Мейер, состоящая в штате прислуги Ее Величества. «Нет никакого протокола, который бы запрещал им целоваться или прикасаться друг к другу. Такого свода правил не существует», — заявила она.
«Все взрослые члены семьи сами решают, что для них приемлемо на публике, а что нет», — цитирует Мейер Express.