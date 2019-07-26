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Эксперт заявила, что Меган и Гарри не запрещено проявлять чувства на публике

Герцог и герцогиня Сассекская не стесняются выказывать знаки внимания друг к другу, появляясь в свете. Майка Мейер, состоящая в штате прислуги Ее Величества, не считает это чем-то из ряда вон.

Эксперт заявила, что Меган и Гарри не запрещено проявлять чувства на публике
Принц Гарри и Меган Маркл не стесняются демонстрировать любовь. Фото: Global Look Press

Наблюдательные поклонники королевской семьи уже давно отметили, что среди всех ее членов рекордсменами по проявлению нежных чувств друг к другу стали Меган Маркл и принц Гарри.

Влюбленные не стесняются держаться за руки, обмениваться поцелуями или же смотреть друг на друга, не отрывая глаз.

Хотя многие комментаторы утверждают, что действия герцога и герцогини Сассекских идут вразрез с этикетом, оказалось, что это совсем не так.

«Таких правил не существует», — заявил источник. «Именно так девушка и хочет, чтобы на нее смотрел ее лучший друг. Это очень мило», — добавил другой.

Поведение супругов прокомментировала и Майка Мейер, состоящая в штате прислуги Ее Величества. «Нет никакого протокола, который бы запрещал им целоваться или прикасаться друг к другу. Такого свода правил не существует», — заявила она.

«Все взрослые члены семьи сами решают, что для них приемлемо на публике, а что нет», — цитирует Мейер Express.

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Эксперт заявила, что Меган и Гарри не запрещено проявлять чувства на публике
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