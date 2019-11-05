Меган Маркл «расколола» британское общество — опрос

После выхода фильма-интервью с Сассексами, где герцогиня пожаловалась на давление СМИ, 66% заявили, что не чувствуют к ней жалости.

Меган Маркл оказалась на предпоследней строчке рейтинга популярности членов королевской семьи среди британцев.

Скатиться на последнее место ей помешал принц Эндрю, который стал лидером антирейтинга из-за недавней шумихи вокруг его дружбы с преступником-миллиардером.

И если со средним сыном королевы результаты однозначны, то мнения британцев старшего и младшего поколений разделились. Первые «голосуют» за Кейт Миддлтон и принца Уильяма, в то время как молодые люди в общем и целом экс-актрису поддерживают.

Только 28% респондентов в возрасте 55-64 года положительно отзываются о Меган, в то время как 42% относятся к ней негативно.

В то же время 66% опрошенных в возрасте 18-24 лет высказались в пользу жены принца Гарри и лишь 13% выступают против нее.

66% людей старшего поколения заявили, что не сочувствуют Меган, которая пожаловалась на жизнь в вышедшем фильме-интервью на ITV. При этом 71% молодежи, напротив, Маркл сочувствуют.

Только 10% пожилых британцев считают, что Меган и Гарри представляют их страну должным образом. 73% отдали в этом вопросе предпочтение Кембриджам.

При этом 67% опрошенных в целом поддерживают Кейт, которая всего на 6% отстает от королевы. Согласно данным опроса 70% британцев по-прежнему предпочитают монархический строй, а не избираемого главу государства, пишет Express.