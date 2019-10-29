Звездные истории

«С взрослением!»: что пожелали Шпице коллеги по «Полярному» в день ее рождения

29 октября актриса Катерина Шпица празднует 34-летие. Портал Teleprogramma.pro узнал, как девушку, у которой есть все, поздравили звездные друзья.

«С взрослением!»: что пожелали Шпице коллеги по «Полярному» в день ее рождения
Катерина Шпица. Фото: https://www.instagram.com/katerinashpitsa/

34-летняя актриса — не любительница собирать шумные вечеринки на день рождения. Она проводит этот день с главным мужчиной в её жизни — 7-летним сыном Германом.

Ведь сделать это ей удается не так часто, как хотелось бы. Катерина к своему дню рождению выпустила сразу несколько проектов, в том числе и сериал «Полярный» на ТНТ, в котором вновь сыграла возлюбленную Михаила Пореченкова (они уже играли влюбленных в фильме «Поддубный». — Прим. ред.).

А вот коллеги по проекту в этот особенный день пожелали Кате главного — женского счастья.

Шпица на съемках «Полярного»
Катерина Шпица. Фото: https://www.instagram.com/katerinashpitsa/

«Кате я хочу пожелать, во-первых, семейного счастья, благополучия и гармонии, — поделилась исполнительница роли Анжелы, актриса Карина Зверева.

— Чтобы сын рос здоровым и умным. Я люблю Катю за то, что она не только великолепная актриса, но еще и удивительный человек – красивая, бесконечно благородная и умная женщина, прекрасная мать.

Она очень начитанная! В перерывах между съемками сцен в один из съемочных дней «Полярного» она прочитала целую книгу, и такому стремлению к знаниям поучиться у нее мог бы каждый. С ней всегда интересно и весело, за это я ее просто обожаю!».

А вот Светлана Листова, сыгравшая в проекте роль Любы, пожелала коллеге «кайфа от жизни» и как можно больше путешествий:

«Катюша! С взрослением, моя золотая! Я желаю тебе женского счастья и здоровья, желаю сыграть роль, о которой ты мечтаешь, желаю кайфа по жизни, гармонии, спокойствия и путешествий.

Я желаю тебе, чтобы ты делала только то, чего хочешь. Я тебя люблю и уважаю, потому что ты прекрасный профессионал, очень хороший друг и потрясающая женщина».

Катерина Шпица
Катерина Шпица. Фото: https://www.instagram.com/katerinashpitsa/

Напомним, свой прошлый день рождения Катерина тоже отпраздновала с сыном. Малыш разбудил ее песней и не пошел в этот день в детский сад. К тому же мальчик сам испек торт для мамы и украсил его конфетами, ну разве что бабушка ему чуть-чуть помогла.

Полный порядок, к слову, у звезды экрана и с личной жизнью… Вот уже год как Катя пребывает в статусе невесты. Руслан Панов, который работает генеральным директором фитнес-клуба, сделал актрисе предложение прямо после ее же спектакля, поднявшись на сцену.

Теперь же можно смело заявить, что отношения влюбленных перешли на новый уровень: этим летом актриса выходила в свет уже в сопровождении любимого человека.

А вам какие роли Катерины Шпицы запомнились больше всего?

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Тэги:

«Полярный»Екатерина ШпицаКарина ЗвереваТНТ
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«С взрослением!»: что пожелали Шпице коллеги по «Полярному» в день ее рождения
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