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«Полярный»: Пореченков и Охлобыстин сыграли бандитов в новом сериале

На ТНТ стартует новая комедийная премьера.

«Полярный»: Пореченков и Охлобыстин сыграли бандитов в новом сериале
Михаил Пореченков вернулся на экран в качестве братка. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

28 октября на канале ТНТ стартует комедийный сериал «Полярный». Главную роль в картине сыграл Михаил Пореченков. Его персонаж — Витя Мясник, собирательный образ криминального авторитета из «девяностых». Он давно уже обжился в Москве занимается легальным бизнесом, но вдруг прошлое настигло его, и бывшему бандиту приходится бежать в маленький городок за полярным кругом. А там время как будто остановилось, и до сих пор царят понятия, к которым он так привык. В этой новой обстановке Витя начнет помогать местным жителям бороться за справедливость и встретит свою любовь.

«Булгаков же сказал — москвичей испортил квартирный вопрос. Надо ехать за город, ближе к природе, ближе к людям, которые живут не в центре мегаполиса. Хотя и там встречаются ненормальные», — комментирует новый проект Михаил Пореченков.

Антагониста картины — бандита по кличке Болт — сыграет небезызвестный Иван Охлобыстин, а романтический интерес главного героя представит актриса Екатерина Шпица.

Интересно, что у сериала сразу несколько режиссеров, и ранее они работали в самых разных проектах: один снимал культовую «Бригаду», второй — «Троцкого», а третий — «СашуТаню» для ТНТ. Должна получиться гремучая смесь из юмора, криминала и мелодрамы.

Будете смотреть новый сериал?

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«Полярный»: Пореченков и Охлобыстин сыграли бандитов в новом сериале
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