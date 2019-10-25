Сериал «Полярный»: у Пореченкова рогатый «братан», а у Шпицы роман с «Добрыней Никитичем»

28 октября на ТНТ стартует новый комедийный сериал. Портал Teleprogramma.pro узнал у продюсера, режиссера и актеров проекта, зачем им понадобились два быка и одна корова, а также почему съемки затянулись на пять лет.

О чем сериал?

Бывший бандит Витя Мясников отошел от грязных дел и зажил новой жизнью на тихой ферме. Но внезапно прошлое настигает Витю и заставляет бежать в Полярный — городок, где время будто остановилось, и до сих пор люди живут по «понятиям» девяностых.

В Полярном Витя будет защищать местных и противостоять бандитам разных мастей – мелким жуликам и высокопоставленным ворам…

Кастинга не было

Удивительно, что проект снимали пять лет. Режиссерами были: Михаил Старчак («Остров»), и Константин Статский («Троцкий»).

«Пореченков появился в нашем проекте сразу, — делится с корреспондентом Teleprogramma.pro продюсер «Полярного» Никита Евган. Еще даже не было полного сценария, но уже было понимание истории и был готов пилот. Мы придумали, что главный герой — это такой Добрыня Никитич, русский народный персонаж, который сказочно и былинно решает разные проблемы. Кастинга не было — я позвонил Мише, и он согласился».

Почему Пореченков снова с Катериной Шпицей?

«Что касается Катерины Шпицы в главной женской роли — как мне кажется, Миша и Катя — очень трогательная пара. Он — большой мужчина, бывший бандит, она — маленькая девушка, которая больше всего в жизни хочет влюбиться, но меньше всего хочет влюбиться в бандита… Их пара идеальна для комедии, а «Полярный» — это именно комедия в первую очередь», — продолжил Никита Евган.

Съемки при -25 градусах в Кировске

Локаций у проекта тоже три: это город Кировск Мурманской области, деревня древнего народа саамов на Кольском полуострове, а также Москва и Подмосковье.

«Все натурные сцены мы снимали в Кировске. Снег, метель, мороз — все настоящее, искусственного снега у нас не было. На Кольском полуострове мы работали в минус 25, ночью, в лютую метель — это был уже финал, и все герои были в кадре, — вспоминает режиссер Михаил Старчак. Бары и рестораны мы нашли в Москве и области. Автосервис Болта (Болт, бандит, которого играет Иван Охлобыстин – Прим. ред.) — в районе Марьино. А вот квартиру, где живет герой Пореченкова, строил наш художественный цех».

…и при +32 в Москве

«Если актерам было холодно, когда снимали в Кировске, то в Москве было очень жарко, потому что интерьеры мы снимали летом — а все актеры должны быть в шубах и куртках. Но все терпели и держались», — продолжил Михаил Старчак.

Массовую сцену в чуме с участием всех главных персонажей снимали в павильоне в Москве: на улице было +32, но все актеры были меховых шапках, зимних куртках, а посередине жилища горел костер. Важно было сыграть все как можно точнее и быстрее, чтобы не заставлять актеров мучиться.

Как вспоминает актриса Карина Зверева, ей в этой сцене досталось очень много текста, поэтому она очень сильно волновалась.

«Даже не знала что пить, валерьянку или коньяк», — вспоминает актриса.

Как Шпица «утонула» в снегу

В финале есть напряжённая, долгая сцена, в конце которой герои бегут к Вите Мяснику по сугробам высотой примерно по пояс.

«Актрисе Кате Шпице, чей рост 158 сантиметров, было, наверное, по грудь снега, но она бежала быстрее остальных!» — смеется режиссер .

Во время одной из сцен травму получил народный артист России Юрий Назаров, он поскользнулся, упал и серьезно ударился головой, да так, что рану пришлось даже зашивать. Но, как он сам шутит — все обошлось, череп у него крепкий, не раз проверял.

Два быка и одна корова

«Братана», так ласково герой Пореченкова зовет своего домашнего быка, сыграли два быка и одна корова.

«Всех животных «добывали» ассистенты и художники по реквизиту. На съемках с быком помогали хозяева животного. Они отвечали за все трюки. Но каких-то особенных автоматчиков с транквилизатором рядом не было», — смеется Старчак.

При этом, одному из рогатых артистов пришлось проехать аж 370 километров из Смоленска для съемок в сериале.

Михаил Пореченков: «Скучала жена»

«Работал не только я, но и моя жена Ольга. Ведь на время, пока я был занят на проекте, именно на нее легли все домашние и не только хлопоты. Я скучал по ней, она по мне. Но я ей безмерно благодарен, что она в очередной раз прошла этот путь со мной», — признался порталу Teleprogrammа.pro артист.

«Полярный» в цифрах:

На плейбеке на съемках (отсмотр отснятого материала — Прим. ред.) в Москве было +42 градуса.

Изначально сериал должен был называться «Полярный-17», но от цифры в названии позднее решили отказаться.

Тулуп Вити Мясника, в котором он шел по лесу, весит 15 кг.

Сериал «Полярный» с 28 октября в 20.00 на ТНТ!