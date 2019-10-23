500 тысяч долларов за серию и мировая слава: почему Эмилия Кларк стала заложницей роли Дейенерис

23 октября свой день рождения празднует мать драконов, Дейенерис Таргариен. Или все же актриса Эмилия Кларк?

Так получилось, что сериал «Игра престолов» стал для многих актеров их визитной карточкой, а то и серьезным жизненным поворотом. Небезызвестный Кит Харрингтон настолько вжился в роль, что после окончания сериала не смог совладать с собственной психикой и ему пришлось восстанавливаться под контролем квалифицированных психиатров.

Говорим «Кларк» — подразумеваем «Таргариен»

Эмилия Кларк тоже теперь неразделима с ролью прекрасной и ужасной матери драконов, сумасшедшей наследницы сумасшедшего правителя Вестероса. Любое интервью с ней начинается и заканчивается вопросами о Дени и сериале.

Сама Эмилия любит свою роль и неустанно, без раздражения рассказывает о съемках, о персонажах, о соратниках по площадке, о планах на будущее.

Она до сих пор близко к сердцу воспринимает любую критику сериала – для нее это была большая часть жизни. Во времена, когда поклонники сериала возроптали, не приняв концовку истории такой, какой ее показали создатели, Дени очень переживала, ей понравился финал.

Красиво улететь в закат то ли живой, то ли мертвой в лапах сказочного дракона – не каждый артист может позволить себе такой пафосный уход. Да еще и неизвестно: уход ли это!

Может быть, зрители дождутся сиквела от Джорджа Мартина, где драконы смогут выходить недобитую мамку и она придет мстить всему человечеству, приведя с собой армию не хуже, чем у Короля Ночи.

Актриса долго не реагировала на выпады фанатов

Время шло, обиды копились, и вот буквально на днях Эмилия позволила себе все же высказаться на тему концовки сериала. Издание Daily Mail сообщает, что Кларк не понимает, почему столько негатива выливается на шоураннеров, вложивших в шоу всю душу.

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс за годы сотрудничества стали для Эмилии хорошими друзьями. Да и как не стать? Это сотрудничество оказалось для актрисы неплохим подспорьем: по ее же словам, за один эпизод она получала до 500 тысяч долларов гонорара.

У Эмилии Кларк не такая уж большая фильмография. За 10 лет она приняла участие всего в 18 проектах, два из которых вообще мультяшки. Но при этом самый популярный еженедельник Америки журнал Time присудил ей звание одной из ста самых влиятельных людей в мире.

В багаже Эмилии вообще куча всяческих званий

Она и «самая желанная женщина в мире-2014» по определению журнала AskMen, и самая красивая – так решили критики Esquire в 2015. Журнал Screen International поосторожничал и дал Эмилии звание будущей британской звезды.

А потом, к 8 марта 2017 года Кларк превратилась в феминистку. И, как она сама говорила, именно съемки в «Игре престолов» стали тому причиной. Что именно сподвигло девушку начать бороться за права женщин в невыдуманном мире – неясно, но в 2017 году интернет-издание HuffPost отметило актрису специальной наградой как самого активного борца за права женщин во всем мире.

Вот такая получилась Дейенерис Таргариен, охранительница женщин и мать драконов Шредингера.

А вы бы хотели, чтобы история Дени продолжилась? Как думаете: дракон унес мать хоронить или реанимировать?