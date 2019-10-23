Звездные истории

500 тысяч долларов за серию и мировая слава: почему Эмилия Кларк стала заложницей роли Дейенерис

23 октября свой день рождения празднует мать драконов, Дейенерис Таргариен. Или все же актриса Эмилия Кларк?

500 тысяч долларов за серию и мировая слава: почему Эмилия Кларк стала заложницей роли Дейенерис
Кадр из сериала "Игра престолов"

Так получилось, что сериал «Игра престолов» стал для многих актеров их визитной карточкой, а то и серьезным жизненным поворотом. Небезызвестный Кит Харрингтон настолько вжился в роль, что после окончания сериала не смог совладать с собственной психикой и ему пришлось восстанавливаться под контролем квалифицированных психиатров.

Говорим «Кларк» — подразумеваем «Таргариен»

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала «Игра престолов»

Эмилия Кларк тоже теперь неразделима с ролью прекрасной и ужасной матери драконов, сумасшедшей наследницы сумасшедшего правителя Вестероса. Любое интервью с ней начинается и заканчивается вопросами о Дени и сериале.

Сама Эмилия любит свою роль и неустанно, без раздражения рассказывает о съемках, о персонажах, о соратниках по площадке, о планах на будущее.

Она до сих пор близко к сердцу воспринимает любую критику сериала – для нее это была большая часть жизни. Во времена, когда поклонники сериала возроптали, не приняв концовку истории такой, какой ее показали создатели, Дени очень переживала, ей понравился финал.

Красиво улететь в закат то ли живой, то ли мертвой в лапах сказочного дракона – не каждый артист может позволить себе такой пафосный уход. Да еще и неизвестно: уход ли это!

Может быть, зрители дождутся сиквела от Джорджа Мартина, где драконы смогут выходить недобитую мамку и она придет мстить всему человечеству, приведя с собой армию не хуже, чем у Короля Ночи.

Актриса долго не реагировала на выпады фанатов

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала «Игра престолов»

Время шло, обиды копились, и вот буквально на днях Эмилия позволила себе все же высказаться на тему концовки сериала. Издание Daily Mail сообщает, что Кларк не понимает, почему столько негатива выливается на шоураннеров, вложивших в шоу всю душу.

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс за годы сотрудничества стали для Эмилии хорошими друзьями. Да и как не стать? Это сотрудничество оказалось для актрисы неплохим подспорьем: по ее же словам, за один эпизод она получала до 500 тысяч долларов гонорара.

У Эмилии Кларк не такая уж большая фильмография. За 10 лет она приняла участие всего в 18 проектах, два из которых вообще мультяшки. Но при этом самый популярный еженедельник Америки журнал Time присудил ей звание одной из ста самых влиятельных людей в мире.

В багаже Эмилии вообще куча всяческих званий

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала «Игра престолов»

Она и «самая желанная женщина в мире-2014» по определению журнала AskMen, и самая красивая – так решили критики Esquire в 2015. Журнал Screen International поосторожничал и дал Эмилии звание будущей британской звезды.

А потом, к 8 марта 2017 года Кларк превратилась в феминистку. И, как она сама говорила, именно съемки в «Игре престолов» стали тому причиной. Что именно сподвигло девушку начать бороться за права женщин в невыдуманном мире – неясно, но в 2017 году интернет-издание HuffPost отметило актрису специальной наградой как самого активного борца за права женщин во всем мире.

Вот такая получилась Дейенерис Таргариен, охранительница женщин и мать драконов Шредингера.

А вы бы хотели, чтобы история Дени продолжилась? Как думаете: дракон унес мать хоронить или реанимировать?

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Игра ПрестоловЭмилия Кларк
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500 тысяч долларов за серию и мировая слава: почему Эмилия Кларк стала заложницей роли Дейенерис
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