Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Канал HBO и Джордж Р. Р. Мартин, говоря о планах снять приквел «Игры престолов», уже сообщали, что действие будет происходить за пять тысяч лет до начала событий во всем известной саге.

Теперь же писатель побаловал фанатов порцией свежих фактов о том, как будет выглядеть вселенная Вестроса до того, как ее жителям придется столкнуться в битве с Королем Ночи.

Прежде всего, фанаты могут забыть о семи королевствах — в спин-оффе их будет в разы больше, а если быть точными, то речь идет о целых ста.

Во-вторых, для фанатов семейства Старков хорошая новость — в приквеле они будут, равно как и лютоволки с мамонтами. «Старки точно там будут», — заверил писатель, добавив, что и от Белых Ходоков, которые в его книгах зовутся Другими, поклонникам саги также никуда не деться.

А вот что касается Ланнистеров, то их там не будет, по крайней мере на первых порах. «Зато там будут их предшественники — Кастерли, чье имя в «Игре престолов» носит утес — именно там они жили и в честь них он и был назван», — пояснил Мартин.

Как и в основной истории, в приквеле не будет единичных главных героев — упор будет делаться на весь актерский ансамбль, так что слухи о том, что проект будет держаться на Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф автор саги опроверг.

Что же до последнего — пятого факта, то он касается названия. По словам Мартина, оно будет несколько отличаться от первоначального. Ранее создатели думали назвать приквел также, как третий эпизод восьмого сезона — «Длинная ночь», но потом решили несколько изменить его.

«Я слышал, что спин-офф назовут «Самая длинная ночь». Что же, я ничего не имею против этого варианта, звучит вполне себе хорошо», — цитирует писателя EW.