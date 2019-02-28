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Кит Харрингтон и Эмилия Кларк рассказали о будущем Дейенерис и Джона Сноу

Возможен спойлер восьмого сезона «Игры престолов» о судьбе двух главных героев фэнтези-саги.

Кит Харрингтон и Эмилия Кларк рассказали о будущем Дейенерис и Джона Сноу
Кадр из 8 сезона "Игры престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Создатели сериала «Игра престолов» держат детали сюжета финального восьмого сезона в строжайшем секрете. Сотрудники канала НВО так и не выпустили полноценный трейлер последнего сезона, поэтому фанаты довольствуются лишь короткими и малоинформативными тизерами и промоматериалами.

Один из таких маленьких материалов опубликовал Twitter-аккаунт HBO Asia. В видео Кит Харрингтон и Эмилия Кларк вспоминают один из главных сюжетных поворотов предыдущего сезона – Джон Сноу и Дейенерис Таргариен становятся больше чем союзниками. Кит Харрингтон сказал, что влюбленная пара вернется в Винтерфелл «не такими уж тайными любовниками». Скорее всего, герои не станут скрывать отношений, что обернется для них серьезными проблемами.

Заключительный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года. Финал будет состоять из шести серий, которые по длительности и масштабности происходящего будут напоминать отдельные полнометражные фильмы.

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"Игра Престолов - 8"Кит ХаррингтонЭмилия Кларк

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Кит Харрингтон и Эмилия Кларк рассказали о будущем Дейенерис и Джона Сноу
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