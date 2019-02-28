Кит Харрингтон и Эмилия Кларк рассказали о будущем Дейенерис и Джона Сноу

Создатели сериала «Игра престолов» держат детали сюжета финального восьмого сезона в строжайшем секрете. Сотрудники канала НВО так и не выпустили полноценный трейлер последнего сезона, поэтому фанаты довольствуются лишь короткими и малоинформативными тизерами и промоматериалами.

We'll give you three guesses on what we're most looking forward to in the final season of @GameOfThrones. 😏😏😏 pic.twitter.com/0FrDyDL9Dw — HBOAsia (@HBOAsia) February 27, 2019

Один из таких маленьких материалов опубликовал Twitter-аккаунт HBO Asia. В видео Кит Харрингтон и Эмилия Кларк вспоминают один из главных сюжетных поворотов предыдущего сезона – Джон Сноу и Дейенерис Таргариен становятся больше чем союзниками. Кит Харрингтон сказал, что влюбленная пара вернется в Винтерфелл «не такими уж тайными любовниками». Скорее всего, герои не станут скрывать отношений, что обернется для них серьезными проблемами.

Заключительный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года. Финал будет состоять из шести серий, которые по длительности и масштабности происходящего будут напоминать отдельные полнометражные фильмы.