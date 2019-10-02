Почему Гия Канчели не любил свою знаменитую «Чито-гврито» 

Впрочем, люди, всерьез интересующиеся музыкой, знают, что на счету Канчели – не только мелодии к фильмам и спектаклям, но и много классических произведений. Он написал 7 симфоний, за одну из которых получил Госпремию СССР. Он был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии Грузии. Он объездил весь мир, жил в Голландии, Бельгии и Германии. Но последние свои дни Гия Канчели провел в родной Грузии – лечился в тбилисской клинике.

«Чито-гврито!» пели почти во всем СССР

«Чито-гврито, чито-маргалито!» — распевал обаятельный герой Вахтанга Кикабидзе в популярном фильме «Мимино». И объяснял незадачливому приятелю-армянину: «Это значит – птичка-невеличка».

«Чито-гврито!» — распевали потом, после выхода фильма на экраны, чуть ли не все жители Советского Союза. Уж очень симпатичная и запоминающаяся мелодия получилась.

Именно «Птичка-невеличка», песенка из «Мимино», принесла Канчели всесоюзную популярность. Где бы он ни появлялся, в каких бы фестивалях ни участвовал, — его неизменно спрашивали, как он написал «Чито-гврито», просили ее исполнить, благодарили за эту песенку… Более того – его представляли публике как автора «Чито-гврито».

Канчели в конце концов возненавидел такую популярность. Он, серьезный композитор, создающий симфонии, вдруг стал заложником единственной незатейливой песенки! Канчели считал это оскорблением. Он сравнивал «Чито-гврито» с «венерическим заболеванием, которое распространилось по всему Советскому Союзу», и признавался, что даже не предполагал, что песенка станет настолько популярной.

Как писал Георгий Данелия в своей книге «Безбилетный пассажир», когда Канчели вручали музыкальную премию «Триумф» и он вышел на сцену, оркестр встретил его музыкой «Чито-гврито». Возмущению маэстро не было предела, он всерьез обиделся на коллег-музыкантов.

О чем песня?

«Что заставляет меня петь?» — спрашивается в песне, а потом звучит ответ – все, что меня окружает! Синее небо и поле ромашек, горы и солнце… Если мне хорошо и радостно – я пою, если становится плохо и грустно – я все равно пою! Наверное, я рожден и крещен с песней. Птичка-невеличка, птичка-жемчужинка… Это она научила меня петь, и еще горы. Я вспоминаю мое детство, я вижу впереди мою старость, грущу и радуюсь, и все равно пою!

«Кин-дза-дза!» — «Ку, ку, ыыыыы…»

Писать музыку к фантастической комедии Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза!» Канчели было невероятно трудно. Дело в том, что он, как профессиональный композитор, написал «нормальную» музыку. А Данелии требовалось нечто до предела упрощенное, примитивное, ведь культура на планете Плюк, которую он придумал, находится в полном упадке. О чем можно говорить, если даже речь инопланетян включала в себя два слова – «Ку» и «Кю»!

Поэтому Данелия поставил задачу: нужна музыка, похожая на звук, которую издает бритва, когда ею ведут по стеклу. Канчели написал, пригласили пианиста и скрипача, исполнили. Потом на фоне скрипичной музыки скребли железом по стеклу, крутили скрипучий ржавый замок… Скрипач пришел в ужас и все время спрашивал – зачем меня позвали?

«Не то», — сказал Данелия. Надо еще проще, еще примитивнее… Режиссер сам попробовал показать, чего хочет, издавал ужасные звуки, используя найденный им ржавый замок… Заставлял композитора убирать «лишние» ноты». И все равно оставался недоволен. Наконец, в дело пошли самые примитивные инструменты – лезвие и стекло. Так и родилась жутковатая мелодия, которая сопровождает фильм «Кин-Дза-Дза»: «Ку! Ку! Ыыыыы…».

Гия Канчели потом признавался, что это была одна из самых сложных страниц в его творческой биографии.

Без сомнения, имя Гии Канчели навсегда останется для нас связанным с музыкой к фильмам «Мимино», «Кин-Дза-Дза!», «Паспорт»… Пусть маэстро не обижается на нас за это.