Вдова Георгия Данелии рассказала о спектакле «Кин-дза-дза!»

25 августа могло исполниться 79 лет режиссеру, которого по праву называют культовым для нескольких поколений зрителей.

«Я шагаю по Москве», «Мимино», «Не горюй», «Паспорт», «Кин-дза-дза!» — все эти картины давно уже стали классикой отечественного кинематографа.

«Это очень важный день для нас всех»

Георгия Николаевича не стало 4 апреля этого года. Прошло совсем немного времени с его смерти, и, конечно, близкие пока еще очень горюют по родному человеку. Мы спросили у вдовы режиссера – Галины Ивановны, как она проведет день рождения супруга.

«Для нас ничего не поменялось. Мы так же с дочкой, внучками идем к нему в гости, на Новодевичье кладбище, потом все приходим домой и поступаем точно так же, как было при нем, когда он был жив: накрываем стол, садимся все вместе и его стул ставим. Празднуем его день рождения. Это очень важный день для нас всех».

«Опустела без тебя земля…»

После ухода Данелии жизнь его близких стала другой:

«Да, моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась, — призналась Галина Ивановна. — Знаете песню – «Опустела без тебя земля»? Это очень сложно… Георгий Николаевич был человек магический. Он умел всех подчинить себе – незаметно так, очень незаметно, с юмором… И сейчас, когда его нет, получилась какая-то пустота, очень-очень большая. Пока еще я не могу прийти в себя. Очень трудно. Даже депрессия у меня».

«Кин-дза-дза!» — на сцене театра

Справиться с горем Галине Ивановне помогает работа.

«У нас же еще есть театр Георгия Данелии, который в Питере, и мы нашли пьесу новую, и хотим ее поставить, а после этого уже — посвященную его памяти, памяти Мастера, мы хотим сделать «Кин-дза-дза!» на сцене. Не знаю, как скоро мы сможем, это довольно объемная работа, очень сложная, но мы справимся».

Вдова Георгия Николаевича пояснила, что, скорее всего, спектакль «Кин-дза-дза!» зрители смогут увидеть в следующем году – это будет год 90-летия Данелии.

Мы желаем родным и близким талантливого режиссера сил и здоровья. И, конечно, с нетерпением будем ждать премьеры спектакля «Кин-дза-дза!», — это будет достойным подарком к 90-летию Георгия Ивановича.

По специальности – архитектор

Прежде чем поступить во ВГИК, Данелия окончил архитектурный институт. Он даже успел некоторое время поработать по специальности, а потом поступил на высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», — кино его неудержимо притягивало.

И уже первые его режиссерские работы – короткометражки – привлекли внимание критиков, вызвав одобрительные отклики.

«Пепелац» просили для съемок американцы

Архитектурное образование очень пригодилось впоследствии: например, для съемок знаменитого фильма «Кин-дза-дза!» нужно было построить нелепый тяжеловесный летательный аппарат – пепелац, и Данелия собственноручно спроектировал это «чудо техники».

После выхода фильма на экраны режиссеру позвонили из США – просили жуткую конструкцию для своего фантастического фильма. Данелия на полном серьезе ответил: «Не могу, это собственность Министерства обороны». Неугомонные американцы позвонили в министерство. Закончилось все скандалом – Данелию вызвали «на ковер» и запретили в дальнейшем так шутить.

Первый брак и старшая дочь

В первый раз Данелия женился очень рано – в 21 год, на Ирине, дочери министра строительства. Быстро вспыхнувшие чувства столь же быстро и погасли – уже через год супруги развелись, и даже родившаяся в браке дочь Светлана не стала этому помехой.

Впрочем, никаких обид друг на друга бывшие супруги не держали, они сохранили теплые отношения, Георгий Иванович всегда участвовал в воспитании дочери. Светлана впоследствии стала юристом, у нее родилась дочь Ирина.

25 лет с Любовью Соколовой

С известной актрисой Любовью Соколовой он познакомился на съемках «Хождения по мукам». К тому времени у Соколовой за плечами были трагические переживания – в блокаду она потеряла мужа и сына. Завоевывать ее любовь пришлось долго, но Данелия справился.

В этом браке родился сын Николай. А спустя 25 лет совместной жизни Георгий Иванович понял, что не может больше оставаться примерным мужем, — у него появилась новая любовь. Его уход Любовь Соколова перенесла очень тяжело, а окончательно «добила» ее смерть 26-летнего сына. От Николая Георгию Ивановичу остались две внучки – Маргарита и Алена.

Виктория Токарева

Новую любовь режиссера звали Виктория Токарева, она была уже известной писательницей. Вместе с ней Данелия создал сценарий к знаменитой комедии «Джентльмены удачи».

Их отношения длились 15 лет, об этом романе шепталась вся Москва, а Токарева потом написала о нем роман «Дерево на крыше». Однако до свадьбы дело так и не дошло.

С Галиной Юрковой – в любви и заботе до конца дней

Его четвертой и последней любовью стала режиссер-постановщик и журналист Галина Юркова. Этот брак наполнил сердце Георгия Ивановича покоем и уверенностью в завтрашнем дне. Уже в новом тысячелетии он стал писать, из-под его пера вышли 6 автобиографических книг – все они читаются как приключенческий роман и пронизаны неповторимым, «фирменным» юмором Данелии.

Режиссер не раз признавался, что нашел в Галине Ивановне родственную душу и что очень ценит ее заботу.

Посмотреть бесплатно фильмы Георгия Данелия

Чтобы посмотреть фильмы Георгия Данелия бесплатно, можно зайти на порталы: kino-teatr.ru, ivi.ru, sovkinofilm.ru, kino.mail.ru.

А какой фильм из репертуара Мастера ваш любимый?