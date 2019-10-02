Автор музыки к «Мимино» Гия Канчели скончался в Тбилиси

Известный грузинский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси. Ему было 84 года. Именно этот человек написал музыку к таким популярным советским фильмам, как «Мимино», «Кин-дза-дза, «Не горюй», и некоторым другим.

Известно, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем. Он проходил лечение в одной из клиник столицы Грузии, сообщает телеканал «Рустави».

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Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. Его отец был известным врачом. С раннего детства Канчели любил музыку. Он окончил музыкальную школу. Затем Канчели устроился работать в Тбилисскую консерваторию.

В девяностых годах прошлого века Гия Канчели перебрался жить в Европу. Сначала он обосновался в Берлине, где, кстати, получил стипендию немецкой академии искусств. Затем Канчели уехал жить в бельгийский Антверпен. О месте и дате похорон легенды Грузии будет сообщено дополнительно. Отметим, что в 2007 году Гия Канчели получил звание «Почетный гражданин Тбилиси».