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Автор музыки к «Мимино» Гия Канчели скончался в Тбилиси

Композитору было 84 года.

Автор музыки к «Мимино» Гия Канчели скончался в Тбилиси
Умер Гия Канчели/globallookpress.com

Известный грузинский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси. Ему было 84 года. Именно этот человек написал музыку к таким популярным советским фильмам, как «Мимино», «Кин-дза-дза, «Не горюй», и некоторым другим.

Гия Канчели. Фото
Гия Канчели скончался в Грузии/globallookpress.com

Известно, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем. Он проходил лечение в одной из клиник столицы Грузии, сообщает телеканал «Рустави».

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. Его отец был известным врачом. С раннего детства Канчели любил музыку. Он окончил музыкальную школу. Затем Канчели устроился работать в Тбилисскую консерваторию.

В девяностых годах прошлого века Гия Канчели перебрался жить в Европу. Сначала он обосновался в Берлине, где, кстати, получил стипендию немецкой академии искусств. Затем Канчели уехал жить в бельгийский Антверпен. О месте и дате похорон легенды Грузии будет сообщено дополнительно. Отметим, что в 2007 году Гия Канчели получил звание «Почетный гражданин Тбилиси».

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Гия КанчелиГрузтяТбилисиФильм "Мимино"
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Автор музыки к «Мимино» Гия Канчели скончался в Тбилиси
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