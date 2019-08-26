Звезды сериала «Закон каменных джунглей» о смерти Игоря Хомского: «Это слишком тяжело»

Кинорежиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования его родным и близким.

В воскресенье, 25 августа, не стало талантливого кинорежиссера Игоря Хомского. Его жизнь оборвалась в 42 года. Хомский известен зрителю как создатель фильмов «Очная ставка», «Неоконченный урок» и «История N». Однако самой яркой работой режиссера многие считают сериал «Закон каменных джунглей». Актеры, сыгравшие в сериале, рассказали об Игоре Хомском порталу Teleprogramma.pro.

«Мне будет его не хватать»: Дарья Руденок

Актриса Дарья Руденок в сериале «Закон каменных джунглей» играет роль школьницы Ирины Шумилиной. Участие в сериале Игоря Хомского стало первой главной ролью в жизни Дарьи.

«Он был для меня очень важным человеком. Это был первый режиссер, у которого я снялась в главной роли. Он поверил в меня — в девчонку без образования — и дал мне шанс. Он тратил свои силы и время, чтобы помочь мне хорошо справиться с задачей. Для меня Игорь Хомский был очень близким другом. Он помогал мне не только в профессиональном, но и в духовном развитии. Мне будет его не хватать», — рассказала Дарья Руденок.

«Незаслуженно погиб»: Алексей Кирсанов

У актера Алексея Кирсанова в сериале роль лейтенанта ДПС и по совместительству куратора банты малолетних преступников по имени Александр. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал уход Игоря Хомского преждевременным — он мог снять еще много интересных картин, но не успел…

«Я могу сказать, что он был замечательный человек: невероятно эмоциональный, невероятно импульсивный. Может быть, эти черты характера его когда-то и подводили, но, когда мы с ним работали, то это только помогало съемочному процессу. Игорь находил нужные слова и в нужные моменты говорил правильные вещи. Он мне запомнился таким. Незаслуженно погиб, не смог реализовать свои амбиции. У него столько всего было впереди, он еще столько всего мог сделать», — сказал Алексей Кирсанов.

«Это очень личное»: Аристарх Венес

Актер Аристарх Венес сыграл в сериале главную роль — главаря банды подростков Тима. С погибшим режиссером его связывала не только работа, но и настоящая мужская дружба. Вот, что актер сказал порталу Teleprogramma.pro:

«У меня все написано на моей странице в Instagram, я там все сказал (в своем прощании Аристарх назвал Игоря гением и братом — Прим. Ред.). Это очень личное. Это слишком тяжело».

Напомним, кинорежиссер Игорь Хомский погиб в Юрьевском переулке на юго-востоке Москвы. В воскресенье, 25 августа, около 6:00 он врезался на легковом авто в грузовик.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам режиссера.