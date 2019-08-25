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Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

В Сети появляется все больше подробностей трагического ДТП.

Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского
Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=lzzxj5YSMI0

В Интернете опубликовали видео с места аварии, в котором погиб 42-летний режиссер и сценарист Игорь Хомский. Она произошла утром 25 августа. В тот момент на часах было примерно 06.00.

Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» на арендованном авто врезался в грузовик, который стоял на проезжей части. Когда бригада скорой помощи приехала на место аварии, водитель уже скончался. Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны – этим занимаются полицейские.

Напомним, режиссеру буквально через три дня должно было исполниться 43 года. Он известен не только по сериалу «Закон Каменных Джунглей». В копилке Игоря еще такие киноленты, как «Очная ставка», «Неоконченный урок» и другие.

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ДТП с актеромИгорь ХомскийИгорь Хомский авария

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Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского
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