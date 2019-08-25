Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в аварии

В Москве 25 августа трагически погиб в аварии актер и режиссер Игорь Хомский. Ему было 42 года. Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» для передвижения по столице взял автомобиль в службе каршеринга.

Он двигался по Юрьевскому переулку примерно в 06.00 и влетел под большегруз. По информации портала РЕН ТВ, в тот момент грузовик стоял. Удар был такой силы, что режиссер скончался на месте. Машина получила сильные механические повреждения.

Игорь Хомский родился в Москве в 1976 году. 28 августа он должен был отметить свой 43-й день рождения. Поклонники знают его не только по сериалу «Закон каменных джунглей». Он также работал над такими кинолентами, как «Очная ставка», «Неоконченный урок», и другими.

Напомним, 24 августа стало известно, что из жизни ушел переводчик фильмов, которые в 90-е годы выходили на видеокассетах, Юрий Живов. Причина смерти — заболевание почек. Он скончался в возрасте 61 года.