НОВОСТИ

Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в аварии

На арендованном авто он врезался в стоящий грузовик.

Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в аварии
Кадр из сериала «Закон каменных джунглей» (2015)

В Москве 25 августа трагически погиб в аварии актер и режиссер Игорь Хомский. Ему было 42 года. Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» для передвижения по столице взял автомобиль в службе каршеринга.

Он двигался по Юрьевскому переулку примерно в 06.00 и влетел под большегруз. По информации портала РЕН ТВ, в тот момент грузовик стоял. Удар был такой силы, что режиссер скончался на месте. Машина получила сильные механические повреждения.

Игорь Хомский. Фото
Режиссер Игорь Хомский Фото: https://www.kinopoisk.ru

Игорь Хомский родился в Москве в 1976 году. 28 августа он должен был отметить свой 43-й день рождения. Поклонники знают его не только по сериалу «Закон каменных джунглей». Он также работал над такими кинолентами, как «Очная ставка», «Неоконченный урок», и другими.

Напомним, 24 августа стало известно, что из жизни ушел переводчик фильмов, которые в 90-е годы выходили на видеокассетах, Юрий Живов. Причина смерти — заболевание почек. Он скончался в возрасте 61 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Закон каменных джунглей"Игорь ХомскийИгорь Хомский аварияпогибрежиссер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в аварии
Интересно?
Поделись с друзьями: