Звездные истории

«С 14 лет курю и бросать не собираюсь»: призналась Катя Семенова

Звезда 80-х в принципе не любит переступать через себя.

«С 14 лет курю и бросать не собираюсь»: призналась Катя Семенова
Катя Семенова/nstagram.com/semka0701_official/

Певица Катя Семенова в своем Instagram провела довольно откровенный диалог с поклонниками. Многих из них немного досадует ее вредная привычка курить.

Отвечая на вопрос, собирается ли она бросать это гиблое дело, Катя со свойственной ей прямотой ответила:

«Я с 14 лет курю и в 58 бросать не собираюсь, уже смысла нет».

Певица также рассказала историю, как ее некоторое время назад попросили дать уроки вокала детям в располагающемся по соседству творческом центре. Она согласилась, но вскоре администрацию не устроила педагогическая манера артистки, которая часто ходила на перекур и выгоняла на улицу детей. «Они мне говорили, что не курят. А я отвечала, что ничего, научитесь», — скорее всего, пошутила Семенова.

Это был единственный педагогический опыт певицы, которым она вовсе не гордится. После него она зареклась работать с детьми, да и в принципе преподавать вокал. «Я не вокалистка», — заявляет звезда 80-х.

Катя Семенова рассказала также поклонникам, что она в принципе не любит идти на конфронтации и выходить из зоны комфорта. При этом не терпит лукавство, отличаясь прямотой и честностью высказываний. Ранее мы писали о ее отношении к творчеству Бузовой.

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Instagramвредная привычкаЕкатерина Семеновазвезда 80-хКатя Семеновакурение

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«С 14 лет курю и бросать не собираюсь»: призналась Катя Семенова
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