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«Загадочная популярность»: Катя Семенова прокомментировала феномен Бузовой

Певица призналась, что не понимает причин такого успеха телеведущей на музыкальной сцене.

«Загадочная популярность»: Катя Семенова прокомментировала феномен Бузовой
Катя Семенова/instagram.com/semka0701_official/?hl=ru

В своем Instagram Катя Семенова оценила творчество Ольги Бузовой, хотя вначале певица отказывалась давать комментарии.

«Ребят, не моя история! Я только один клип ее видела в прошлом году», — сказала она. И все же 58-летняя артистка призналась, что ей очень любопытен феномен 33-летней певицы.

«Мне очень интересна эта нереальная загадочная  популярность. Говорят, у нее миллиард подписчиков, на ее концертах дворцы спорта битком забиты. Ну круто, что тут скажешь! Но мое отношение не имеет никакого значения для вас. Идите и смотрите сами», — сказала она.

Поклонники вокалистки также попросили оценить внешний вид Бузовой, в частности ее любовь к сценической одежде, напоминающей нижнее белье. Здесь Катя Семенова отшутилась, сказав, что тоже носит белье, причем с люрексом. И добавила: «Мне не важно в чем артистка поет, мне важно, что она делает. И если она убедит меня, что певица, я не обращу внимания на ее одежду».

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«Загадочная популярность»: Катя Семенова прокомментировала феномен Бузовой
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