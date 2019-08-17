Муж Бородиной рассказал про женское коварство с помощью дочери

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров решил при помощи дочери рассказать в своем Instagram о женской хитрости. Судя по всему, предприниматель убежден, что даже дочь не всегда ведет себя искренне. По крайней мере, такие выводы можно сделать после просмотра видео, которое он выложил в блог.

В кадре он просит Теону изобразить с помощью одной только мимики различные эмоции: грусть, радость, загадочность, влюбленность, возмущение и так далее. Дочь мастерски это делает. Видео, конечно же, умиляет детской непосредственностью. Но вот текст под него Курбан решил написать серьезный.

«Все-таки не зря девушек чаще называют актрисами. Теоне три года, и она уже слету может сыграть любое настроение. Мне кажется, если я попрошу сделать то же самое сына Омара, он даже не поймет как. Пацаны, будьте осторожней, данный эксперимент показал, что девушки с юного возраста могут легко ввести нас в заблуждение», — сказал он.

Этот пост в очередной раз натолкнул подписчиков на мысль, что у Бородиной с Омаровым не все в порядке. Тема активно обсуждается в Сети из-за последних двусмысленных постов Курбана, в которых он регулярно философствует на тему отношений.