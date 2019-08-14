Поклонники обсуждают возможный разрыв Ксении Бородиной с мужем

Три года наза супруги уже были на грани развода.

Страницы знаменитостей в социальной сети Instagram могут многое рассказать о личной жизни звезд. Причем не только о том, что пишется напрямую, но и о том, что скрывают звезды.

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Один из последних ярких примеров аккаунт ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Ее поклонники всерьез забеспокоились, что она рассталась со своим мужем Курбаном Омаровым. Причиной для таких разговоров стали не совсем обычные посты мужа телезвезды: видео, которым делиться Курбан в Сети всегда снято вне дома.

Он неожиданно решил избавиться от своего автомобиля. Но больше всего склонили к мысли о расставании звездной пары несколько последних постов Омарова об отношениях, в которых он рассуждает о любви, мол, не каждому под силу показать свое чувство, доказать свою любовь и остаться в жизни человека. Причем, эти рассуждения появлялись под снимками с супругой.

Напомним, три года назад звездная пара уже была на грани развода. Серьезный кризис произошел из-за того, Ксения заподозрила мужа в изменах. Но тогда все разногласия Ксении и Курбану удалось преодолеть. Возможно, супруги смогут сохранить отношения и в этот раз, если разлад в отношениях действительно есть.