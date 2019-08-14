Лоза об отмене концертов Пласидо Доминго: «Пусть приезжает на гастроли к нам!»

Российские артисты считают, что легендарный тенор, выступать с которым отказались уже два оркестра в США, пострадал из-за моды на обвинения в адрес звёзд.

Знаменитый испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго выступает на сцене уже более 60 лет. За эти годы он получил девять обычных премий «Грэмми», две латиноамериканские, а также множество других наград. На его счету 150 оперных партий, и это пока рекорд среди всех оперных певцов. Он получил собственную звезду на аллее славы в Голливуде, и вряд ли кто-то сможет сказать, что он её не заслужил.

Как выяснилось, даже такой известный деятель искусства может оказаться в центре неприятной истории, да не просто истории, а целого скандала, связанного с домогательствами. Сразу девять женщин на днях обвинили 78-летнего испанца в том, что он приставал к ним в период после 1980 года.

Неизвестно, чем всё это закончится для Доминго, но Филадельфийский оркестр в США на всякий случай уже отменил запланированное на 18 сентября выступление тенора. Этому примеру последовал и оперный театр Сан-Франциско, объявив об отмене концерта, который должен был пройти 6 октября.

Запланированный на 17 октября в московском Крокус Сити Холле концерт Доминго пока отменять не планируют, но портал Teleprogramma.pro выяснил подробности разгорающегося скандала и узнал, что думают об обвинениях в адрес певца российские звёзды.

После встречи в отеле дал денег на оплату парковки

Все предполагаемые потерпевшие, о которых пишут американские СМИ — это певицы и танцовщицы. Все они, кроме Патриции Вульф, меццо-сопрано, некогда исполнявшей совместные партии с Доминго в Вашингтонской опере, предпочли не раскрывать общественности свои имена.

Две участницы расследования признались, что думали о своей карьере, а потому не смогли отказать великому Пласидо Доминго. Одна из них вспоминает романтическую встречу в отеле «Билтмор» в Лос-Анджелесе. По словам женщины, знаменитый кавалер сразу из отеля отправился на очередной спектакль, оставив на тумбочке 10 долларов на оплату парковки.

Для 78-летнего Доминго эти обвинения стали большим сюрпризом. В заявлении тенора говорится, что утверждения женщин именно о «домогательствах», имевших место 30 лет назад, неточны и вызывают у него глубокую тревогу и жалость по поводу того, что он мог кого-либо расстроить.

«Я считал, что все мои отношения происходили по обоюдному согласию. Люди, которые знают меня или работали со мной, подтвердят, что я не способен намеренно причинить кому-либо вред, обидеть или повергнуть в смущение», — заявил Доминго.

Тем не менее, краснеть из-за этой давней истории сейчас приходится и ему, и его 84-летней супруге — мексиканской оперной певице Марте Доминго (Орнелас), и троим его сыновьям, младшему из которых уже 51 год.

Марк Тишман: «Доминго следует попросить прощения, если есть за что»

Певец и композитор Марк Тишман в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro сравнил происходящее с обвинениями в адрес голливудского актера Кевина Спейси и режиссера Харви Вайнштейна.

«Это очень сложная тема. Я очень уважаю Пласидо Доминго как профессионала, недавно смотрел его вокальный мастер-класс. Что касается обвинений, мне кажется, надо каждый случай разбирать индивидуально, но есть такая тенденция, есть охота за хайпом. Это произошло и с Кевином Спейси, когда его обвинили, ничего не доказали, а человеку загубили карьеру и отняли годы жизни. Пласидо Доминго был прав, когда говорил, что правила поведения изменились. Очень сильно мир меняется. То, что было возможно 30 лет назад, невозможно сегодня».

В России, по его словам, такая ситуация вряд ли может возникнуть, по крайней мере именно сейчас.

«У нас более патриархальная культура. То, что у них является поводом для обвинений в домогательствах, для большей части нашего общества пока остается нормой. Примерно такая же ситуация в Италии и Испании – хотя они находятся на Западе, на самом деле это патриархальные католические страны. Здесь единственное правильное поведение – не начинать охаивать человека, не отрекаться от него, услышав такие новости, нужно сперва разобраться и понять, как всё было. Я знаю, что уже два американских оркестра отменили концерты с Доминго».

Как же следует вести себя тенору, чтобы достойно пройти через это испытание? Тишман полагает, что лучший выход — правда, правда и ничего, кроме правды.

«Во-первых, нужно принимать это как данность. Во-вторых, если ему есть за что попросить прощения, то это нужно сделать. И он, конечно, должен сам рассказать эту историю со своей позиции. Главном оружием защиты в его случае будет искренность. И никто не забудет, что Доминго жертвовал огромные суммы в детские фонды и всю свою жизнь помогал людям», — напомнил Марк.

Юрий Лоза: «Пусть Доминго приезжает на гастроли к нам!»

О своем отношении к новостям о Пласидо Доминго нам также рассказал известный российский и советский музыкант, певец и композитор Юрий Лоза.

«Так называемые «жертвы» домогательства» 30 лет балдели от этого, а сейчас ситуация изменилась и они начали протестовать. Но поймите меня правильно, разве в жизни этих женщин было что-то лучше, чем работа с великим Пласидо Доминго? Если кому-то посчастливилось поработать с Доминго, встретиться с Аленом Делоном или другой звездой международного масштаба, он потом всю оставшуюся жизнь ходит и всем гордо об этом рассказывает, показывает фотографии. Но затем всё меняется, и вместо того, чтобы восхвалять его, они начинают говорить: «Он ко мне приставал». Как он к тебе приставал? Может быть, просто сказал, что она прекрасно выглядит».

Наш собеседник отметил, что ему очень жаль зарубежных женщин, потому что из-за этих новых тенденций мужчины в итоге перестанут делать им комплименты, перестанут дарить шоколадки и цветы, перестанут обращать на них внимание, будут вести себя просто нейтрально, лишь бы не дать повода для обвинений.

«Тогда 30 лет назад, она, возможно, сидела пять часов перед зеркалом, приводила себя в порядок, выбирала наряд. Лишь бы Пласидо Доминго обратил на нее внимание. И теперь она его в этом обвиняет. Ну бред же! Единственное, что мы можем сделать – это пожать плечами и сказать, что они там все больные на голову».

По мнению музыканта, в России таких ситуаций, к счастью, не бывает.

«Нам это лучше не перенимать. Ребята, давайте будем оставаться собой! Давайте будем называть белое белым, а черное черным. Мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина – женщиной. Это вполне естественно, что мужчина оказывает женщине знаки внимания, открывает перед ней двери или помогает донести тяжелую сумку. Репутация Доминго от этого никак не пострадает. Пусть он приезжает на гастроли к нам, мы будем только рады», — добавил Лоза.

А на чьей стороне вы?