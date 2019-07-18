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С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Как и сообщалось ранее, суд не получил доступ к уликам против звезды.

С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
Суд пркратил уголовное преследование Кевина Спейси за сексуальное домогательство. Фото: ФОТО: GLOBALLOOK

Как предполагали ранее адвокаты голливудского актера Кевина Спейси, накануне со звезды «Карточного домика» и «Красоты по-американски» сняли все обвинения в сексуальных домогательствах. Это произошло 17 июля во время судебного заседания в Массачусетсе.

Суд отозвал обвинения в связи с тем, что доступа к уликам, которые, якобы, изобличали актера, не оказалось. Кроме того, недоступными оказались и показания «потерпевшего». Как сообщает телеканал CBS, в материалах дела не было телефона, по которому молодой человек делился деталями инцидента с возлюбленной.

Перед этим сторона обвинения приносила в уд данные, которые, по их словам, были взяты с того самого смартфона, но защита Спейси не удовлетворилась этими документами, и настаивала на том, чтобы лично увидеть и изучить телефон. Аргумент адвокатов Спейси был прост – из памяти аппарата могли быть удалены записи, которые оправдали бы его подопечного, сообщает телеканал. Однако, семья потерпевшего и он сам настаивали на том, что телефон утерян.

Был в ходе процесса и еще один любопытный момент. «Пострадавший от домогательств» уверял суд, мол, ничего с того злополучного смартфона не удалял. Но потом неожиданно воспользовался пятой поправкой к конституции США и отказался свидетельствовать против себя. Потому, согласно закону, все показания потерпевшего относительно телефона вообще удалили из материалов дела.

Напомним, в 2018 году актера, уже успевшего совершить так называемый каминг-аут, обвинили в домогательствах. Это сделала бостонская телеведущая. Речь шла о ее сыне, которого звезда пытался, якобы, развратить, для чего напоил его спиртным.

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С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
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