9 артисток заявили о домогательствах со стороны певца Пласидо Доминго

По словам жертв, исполнитель приставал к женщинам еще с 80-х годов

Восемь певиц и одна танцовщина обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах. Женщины уверяют, что за сексуальные утехи артист предлагал им видные роли на сцене. Первое сообщение о домогательствах датируется 80-мы годами, сообщает АР.

Восемь женщин раскрыли интимную информацию на условиях анонимности, так как до сих пор связаны с эстрадой и боятся «общественной пощечины». Певица Патрисия Вульф не постеснялась заявить о скандале.

Новостное агентство проинтервьюировало 30 артистов и работников театра, связанных с Доминго. Все они подтвердили, что Пласидо действительно проявлял нездоровый и настойчивый сексуальный интерес к партнерам. При этом сам артист отрицает все обвинения.

«Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены», — заявил исполнитель.

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При этом Пласидо Доминго заверил, что все его взаимоотношения с окружающими людьми всегда выстраивались лишь по обоюдному согласию. Певец уверен, что из окружения никто бы не распространил такие грязные сплетни.

«Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то», – добавил оперный солист.

В агентстве так же подчеркнули, что никто из заявительниц не предоставил существенных доказательств и журналисты провели расследования лишь на устных показаниях.