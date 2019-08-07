Звездные истории Сын Ольги Остроумовой о состоянии Валентина Гафта: «Речь потихоньку восстанавливается»
Звездные истории

Сын Ольги Остроумовой о состоянии Валентина Гафта: «Речь потихоньку восстанавливается»

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

Известие о том, что 83-летний народный артист РФ Валентин Гафт попал в больницу, встревожило миллионы поклонников талантливого артиста.

Мы позвонили жене актера Ольге Остроумовой, она назвала состояние Гафта удовлетворительным:

«Перевели уже из реанимации. Я не буду говорить вам никаких подробностей. Состояние удовлетворительное, вокруг него врачи, очень внимательные, я рядом, сиделка рядом. Потихонечку выправляется».

Актер Валентин Гафт. Фото
Актер Валентин Гафт. Фото: Globallookpress

Сын актрисы Михаил Левитин отметил, что речь у народного артиста понемногу восстанавливается, он идет на поправку.

«Он в больнице находится, у него инсульт был. Сейчас ничего, лучше гораздо. Он все понимает, он отвечает, за ним беспрестанный уход в больнице, и он кое-что говорит даже, то есть значительное улучшение. Он уже не в реанимации, в обычной палате. С сиделкой. Естественно, мы все к нему ходим. Пока о выписке речь не идет, но мы уже договариваемся о реабилитации», — рассказал Левитин порталу Teleprogramma.pro.

Актер Валентин Гафт. Фото
Актер Валентин Гафт. Фото: Globallookpress

Мы от души надеемся на то, что Валентин Иосифович в скором времени поправится и будет радовать своих близких неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием.

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Валентин ГафтМихаил ЛевитинОльга Остроумова

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Сын Ольги Остроумовой о состоянии Валентина Гафта: «Речь потихоньку восстанавливается»
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