Снова замечены вместе: Муцениеце в косухе оверсайз и рваных джинсах провела вечер с брутальным блогером

С наступлением осени у актрисы появилось больше свободного времени. Она то гуляет с сыном Тимофеем и дочкой Мией, то посещает кинопремьеры.

О личной жизни Агата умалчивает. Но 14 сентября она отправилась на выставку, где отметилась в компании брутального блогера Алексея Зимина. Артистка облачилась в рваные черные джинсы и косуху оверсайз. Спутник оделся с ней в одном стиле.