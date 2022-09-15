Снова замечены вместе: Муцениеце в косухе оверсайз и рваных джинсах провела вечер с брутальным блогером

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Также она снялась в комедии «Честный развод» с Александром Робаком. 8 лет актриса была в браке с Павлом Прилучным. Поклонники называли их идеальной парой, но два года назад они развелись. Агата с двумя детьми перебралась из дома в квартиру. Но при этом она постройнела и стала еще больше сниматься.
С наступлением осени у актрисы появилось больше свободного времени. Она то гуляет с сыном Тимофеем и дочкой Мией, то посещает кинопремьеры.
О личной жизни Агата умалчивает. Но 14 сентября она отправилась на выставку, где отметилась в компании брутального блогера Алексея Зимина. Артистка облачилась в рваные черные джинсы и косуху оверсайз. Спутник оделся с ней в одном стиле.
Агата Муцениеце и Алексей Зимин. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что они уже знакомы несколько лет. В прошлом году блогер даже посвятил ей стихи. Поклонник подозревают, что у Муцениеце возможно новый роман. Она признавалась, что посл развода у нее был мужчина, но серьезных отношений не было. А вот Прилучный недавно женился снова. Его избранницей стала актриса с армянскими корнями Зепюр Брутян.